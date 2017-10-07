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Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
«Коламбус» в пятницу дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0. Бобровский отразил все 29 бросков, Панарин сделал три результативных передачи.
Первой звездой дня стад форвард «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил, сделавший дубль в игре с «Даллас Старз» (2:1), которая стала дебютной для клуба в регулярном чемпионате НХЛ.
|Коламбус Блю Джэкетс
|
5:0
(2:0, 3:0, 0:0)
|Нью-Йорк Айлендерс
|Джон Торторелла
|Дуг Уэйт
|Сергей Бобровский 26:50 (С. Бобровский 26:57)
|Томас Грайсс 31:50 (Я. Галак 31:50)
|1-й период
|01:07
|Сонни Милано (О. Бьоркстранд, Н. Фолиньо)
|11:02
|Кэм Аткинсон (А. Панарин)
|2-й период
|26:57
|Райан Мюррей (А. Панарин, А. Веннберг)
|Мэтью Барзал
|30:04
|30:25
|Зак Веренски (А. Веннберг, А. Панарин)
|31:50
|Пьер-Люк Дюбуа (С. Джонс)
|33:11
|Зак Дэлпи
|Кэл Клаттербак
|33:11
|Джон Таварес
|33:50
|39:32
|Мэттью Колверт
|Джонни Бойчак
|39:32
|3-й период
|44:44
|Дэвид Савар
|9
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)