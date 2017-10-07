Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
18:00
Слован
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз1
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Флорида Пантерз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Нью-Йорк Айлендерс0
Все события
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
28«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
11:27 (мск), источник: Р-Спорт

Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ, Панарин — третьей

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Российские игроки «Коламбус Блю Джекетс» голкипер Сергей Бобровский и форвард Артемий Панарин стали второй и третьей звездой дня в НХЛ соответственно по итогам матчей пятницы, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

«Коламбус» в пятницу дома разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0. Бобровский отразил все 29 бросков, Панарин сделал три результативных передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой дня стад форвард «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил, сделавший дубль в игре с «Даллас Старз» (2:1), которая стала дебютной для клуба в регулярном чемпионате НХЛ.

Коламбус Блю Джэкетс 5:0
(2:0, 3:0, 0:0)
Нью-Йорк Айлендерс
7.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Дуг Уэйт
Вратари
Сергей Бобровский 26:50 (С. Бобровский 26:57) Томас Грайсс 31:50 (Я. Галак 31:50)
1-й период
01:07 Сонни Милано (О. Бьоркстранд, Н. Фолиньо)
11:02 Кэм Аткинсон (А. Панарин)
2-й период
26:57 Райан Мюррей (А. Панарин, А. Веннберг)
Мэтью Барзал 30:04
30:25 Зак Веренски (А. Веннберг, А. Панарин)
31:50 Пьер-Люк Дюбуа (С. Джонс)
33:11 Зак Дэлпи
Кэл Клаттербак 33:11
Джон Таварес 33:50
39:32 Мэттью Колверт
Джонни Бойчак 39:32
3-й период
44:44 Дэвид Савар
Статистика
9 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), П-Л. Дюбуа (Коламбус Блю Джэкетс), С. Бобровский (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серии
Сборная Украины победила Косово, сохранив шансы выйти на ЧМ-2018
Белорусская федерация футбола намерена подать жалобу на «Зенит»
Италия упустила победу над Македонией в отборочном матче ЧМ
Полоз может пропустить матч с командой Южной Кореи
Сербия не смогла досрочно попасть на ЧМ-2018, проиграв Австрии
Спорт-Экспресс
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь