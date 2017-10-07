«Вегас» одержал первую в истории клуба победу в НХЛ

Источник: AP 2017

Игра, состоявшаяся в пятницу в Далласе, завершилась волевым успехом «Вегаса» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На шайбу Тайлера Сегина (38-я минута) гости ответили дублем в исполнении Джеймса Нила (51 и 58).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду в общей сложности 17 минут 43 секунды, но баллов за результативность не набрал.

Следующим соперником «Вегаса» в регулярном чемпионате будет «Аризона», а «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом».