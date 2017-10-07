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11:33 (мск), источник: Р-Спорт

«Вегас» одержал первую в истории клуба победу в НХЛ

МОСКВА, 7 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Вегаса» обыграли «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ, это первая победа команды из Лас-Вегаса в истории лиги.

Источник: AP 2017

Игра, состоявшаяся в пятницу в Далласе, завершилась волевым успехом «Вегаса» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На шайбу Тайлера Сегина (38-я минута) гости ответили дублем в исполнении Джеймса Нила (51 и 58).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду в общей сложности 17 минут 43 секунды, но баллов за результативность не набрал.

Следующим соперником «Вегаса» в регулярном чемпионате будет «Аризона», а «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Клуб «Вегас Голден Найтс» был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начала выступление в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

Даллас Старз 1:2
(0:0, 1:0, 0:2)
Вегас Голден Найтс
7.10.2017, 03:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Кен Хичкок Жерар Галлан
Вратари
Бен Бишоп 44:00 (К. Лехтонен 44:00-59:00) Марк-Андре Флери 50:21 (М-А. Флери 50:27)
1-й период
03:21 Александр Радулов
Джонатан Маршессо 09:10
11:54 Антуан Руссель
17:33 Антуан Руссель
19:34
2-й период
Эрик Хаула 28:30
32:27 Александр Радулов
Колин Миллер 36:19
37:01 Тайлер Сегин (Д. Шор, Й. Клингберг)
37:22 Дэн Хэмьюс
3-й период
46:15 Джейми Бенн
Джеймс Нил 46:15
Нэйт Шмидт 47:23
Джеймс Нил (Н. Шмидт, Л. Сбиса) 50:27
50:56 Джейми Бенн
Джеймс Нил (К. Икин, Дж. Гаррисон) 57:16
Статистика
16 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), А. Радулов (Даллас Старз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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