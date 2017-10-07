«Вегас» одержал первую в истории клуба победу в НХЛ
МОСКВА, 7 окт —
МОСКВА, 7 окт —
Игра, состоявшаяся в пятницу в Далласе, завершилась волевым успехом «Вегаса» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). На шайбу Тайлера Сегина (38-я минута) гости ответили дублем в исполнении Джеймса Нила (51 и 58).
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провел на льду в общей сложности 17 минут 43 секунды, но баллов за результативность не набрал.
Следующим соперником «Вегаса» в регулярном чемпионате будет «Аризона», а «Даллас» сыграет с «Сент-Луисом».
Клуб «Вегас Голден Найтс» был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начала выступление в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.
|Даллас Старз
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1:2
(0:0, 1:0, 0:2)
|Вегас Голден Найтс
|Кен Хичкок
|Жерар Галлан
|Бен Бишоп 44:00 (К. Лехтонен 44:00-59:00)
|Марк-Андре Флери 50:21 (М-А. Флери 50:27)
|1-й период
|03:21
|Александр Радулов
|Джонатан Маршессо
|09:10
|11:54
|Антуан Руссель
|17:33
|Антуан Руссель
|19:34
|2-й период
|Эрик Хаула
|28:30
|32:27
|Александр Радулов
|Колин Миллер
|36:19
|37:01
|Тайлер Сегин (Д. Шор, Й. Клингберг)
|37:22
|Дэн Хэмьюс
|3-й период
|46:15
|Джейми Бенн
|Джеймс Нил
|46:15
|Нэйт Шмидт
|47:23
|Джеймс Нил (Н. Шмидт, Л. Сбиса)
|50:27
|50:56
|Джейми Бенн
|Джеймс Нил (К. Икин, Дж. Гаррисон)
|57:16
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), А. Радулов (Даллас Старз), Дж. Нил (Вегас Голден Найтс)