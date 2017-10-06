Нашли «крайнего». Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?

Источник: AFP 2017

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Сегодня стало известно, что российский форвард Вадим Шипачев попал в заявку команды АХЛ «Чикаго Вулвз» — фарм-клуба «Вегас Голден Найтс».

Вероятно, в ночь с пятницу на субботу 30-летний нападающий сыграет за «Вулвз» в первом матче сезона против «Техаса», и в такой ситуации он в любом случае не смог бы принять участие в стартовой встрече «Золотых Рыцарей» в НХЛ — против «Далласа». Первой в истории новой, 31-й франшизы НХЛ.

Как сообщают источники из-за океана, тройки нападения на матч «Вегаса» уже определены — и Шипачева там нет.

ПРИЧИНА

Почему Шипачев до сих пор остается в АХЛ? Дело в том, что «Вегас» так и не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики, который позволил бы освободить место для Вадима. А поскольку Шипачев никогда не выступали в НХЛ, он оказался «крайним» — по регламенту лиги, его можно отправить в фарм-клуб без процедуры драфта отказов, в отличие от хоккеистов, попавших в первоначальную заявку на сезон. Не играет роли и то, что у Шипачева односторонний контракт: и в АХЛ его зарплата останется той же самой, что и в основе — 4,5 миллиона долларов за сезон.

ИМИДЖ