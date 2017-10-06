Нашли «крайнего». Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?
Разбираемся в самой странной истории начала сезона в НХЛ.
Разбираемся в самой странной истории начала сезона в НХЛ.
ПЕРВЫЙ МАТЧ
Сегодня стало известно, что российский форвард Вадим Шипачев попал в заявку команды АХЛ «Чикаго Вулвз» —
Вероятно, в ночь с пятницу на субботу 30-летний нападающий сыграет за «Вулвз» в первом матче сезона против «Техаса», и в такой ситуации он в любом случае не смог бы принять участие в стартовой встрече «Золотых Рыцарей» в НХЛ — против «Далласа». Первой в истории новой, 31-й франшизы НХЛ.
Как сообщают источники
ПРИЧИНА
Почему Шипачев до сих пор остается в АХЛ? Дело в том, что «Вегас» так и не смог совершить хотя бы один обмен игрока на
ИМИДЖ
В случае, если «Вегасу» удастся совершить обмен в ближайшее время, россиянин сможет сыграть в ночь с субботы на воскресенье с «Аризоной», но шансы на это уменьшаются с каждым часом. Позиция «Голден Найтс», которые не хотят задаром отдавать хоккеистов и продолжают изучать рынок на предмет трейдов, понятна. Однако отправление одного из самых дорогих игроков команды в АХЛ явно не способствует имиджу менеджмента «Вегаса» как среди СМИ и болельщиков, так и, вероятно, в глазах самого Шипачева, который явно представлял свой дебют в Северной Америке несколько иначе. «Голден Найтс» могут и доиграться: испортить отношения — дело одного момента, а их восстановление часто бывает куда более долгим процессом.