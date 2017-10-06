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21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нашли «крайнего». Почему Шипачев до сих пор в АХЛ?

Разбираемся в самой странной истории начала сезона в НХЛ.

Источник: AFP 2017

ПЕРВЫЙ МАТЧ

Сегодня стало известно, что российский форвард Вадим Шипачев попал в заявку команды АХЛ «Чикаго Вулвз» — фарм-клуба «Вегас Голден Найтс».

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Вероятно, в ночь с пятницу на субботу 30-летний нападающий сыграет за «Вулвз» в первом матче сезона против «Техаса», и в такой ситуации он в любом случае не смог бы принять участие в стартовой встрече «Золотых Рыцарей» в НХЛ — против «Далласа». Первой в истории новой, 31-й франшизы НХЛ.

Как сообщают источники из-за океана, тройки нападения на матч «Вегаса» уже определены — и Шипачева там нет.

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ПРИЧИНА

Почему Шипачев до сих пор остается в АХЛ? Дело в том, что «Вегас» так и не смог совершить хотя бы один обмен игрока на драфт-пики, который позволил бы освободить место для Вадима. А поскольку Шипачев никогда не выступали в НХЛ, он оказался «крайним» — по регламенту лиги, его можно отправить в фарм-клуб без процедуры драфта отказов, в отличие от хоккеистов, попавших в первоначальную заявку на сезон. Не играет роли и то, что у Шипачева односторонний контракт: и в АХЛ его зарплата останется той же самой, что и в основе — 4,5 миллиона долларов за сезон.

ИМИДЖ

В случае, если «Вегасу» удастся совершить обмен в ближайшее время, россиянин сможет сыграть в ночь с субботы на воскресенье с «Аризоной», но шансы на это уменьшаются с каждым часом. Позиция «Голден Найтс», которые не хотят задаром отдавать хоккеистов и продолжают изучать рынок на предмет трейдов, понятна. Однако отправление одного из самых дорогих игроков команды в АХЛ явно не способствует имиджу менеджмента «Вегаса» как среди СМИ и болельщиков, так и, вероятно, в глазах самого Шипачева, который явно представлял свой дебют в Северной Америке несколько иначе. «Голден Найтс» могут и доиграться: испортить отношения — дело одного момента, а их восстановление часто бывает куда более долгим процессом.

Вегас Голден Найтс
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