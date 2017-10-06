The Telegraph сделало подборку самых уродливых стадионов, на которых проходили матчи чемпионатов мира
Россиянин Александр Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ «Даллас Старз»
МОСКВА, 6 окт —
МОСКВА, 6 окт —
Радулов стал игроком «Далласа» в июле, после того как истекло его соглашение с «Монреалем». Контракт нападающего с «Далласом» рассчитан на пять лет.
Капитаном «Далласа» является Джейми Бенн. Его ассистентами, помимо Радулова, назначены Тайлер Сегин, Джейсон Спецца и Йон Клингберг.
В своем стартовом матче нового сезона «Старз» в пятницу примут «Вегас Годен Найтс».