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21:06 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Александр Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ «Даллас Старз»

МОСКВА, 6 окт — Р-Спорт. Российский нападающий Александр Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ «Даллас Старз», сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.

Источник: AP 2017
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Радулов стал игроком «Далласа» в июле, после того как истекло его соглашение с «Монреалем». Контракт нападающего с «Далласом» рассчитан на пять лет.

Капитаном «Далласа» является Джейми Бенн. Его ассистентами, помимо Радулова, назначены Тайлер Сегин, Джейсон Спецца и Йон Клингберг.

В своем стартовом матче нового сезона «Старз» в пятницу примут «Вегас Годен Найтс».

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