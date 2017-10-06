«Мы не пьем водку и не стреляем в медведей у себя дома». Как Тарасенко привыкал к жизни в США

Источник: Спорт-Экспресс

Дом Владимира Тарасенко находится в пригороде Сент-Луиса. Он расположился в скромном местечке и соседствует с другими классическими загородными домиками. Но, когда его дверь отворяется, сразу бросается в глаза элегантный дизайн помещений. По такому дому в ботинках ходить не станешь.

«Могу ли я предложить вам тапки?» — улыбается Владимир. В гостиной мы видим приемного сына Тарасенко, 11-летнего Марка, который расположился на диване. Жена Владимира, Яна, держит на руках их 18-месячного сына, Александра. Настоящий клон своего отца — те же золотые локоны и голубые глаза.

В комнате слышен отдаленный звук телевизора, по которому вещают новости CNN, хотя хозяин дома настаивает, что это не является традицией: «Мы особо не смотрим телевизор. Просто следим за последними новостями об урагане Ирма».

Первые 30 минут нашего общения о Владимире складывается то же впечатление, которым делились раньше другие представители СМИ: вежливый, спокойный. Серьезный, даже немного сухой в общении. Он с радостью рассказывает о радости ощущения себя настоящим домовладельцем и о том, как он организовал установку бассейна на заднем дворе прошлым летом. «Да, и подвал, — распаляется Владимир. — Мы сделали подвал». — «Это ваша мужская берлога?» — «Нет, нет. Хотите посмотреть?».

Семейство Тарасенко проводит нас по лестнице, украшенной ковром, вниз, где мы обнаруживаем небольшую хоккейную коробку, на просторах которой разбросано несколько десятков шайб. Марк может быть единственным ребенком-вратарем, который тренируется, отражая броски нападающего, забивающего по 40 голов за сезон в НХЛ.

«А теперь посмотрите комнаты мальчиков», — предлагает Владимир. Наша процессия поднимается наверх. Тарасенко начинает экскурсию с комнаты Александра и открывает шкаф. Перебирая детские вещички, он не может сдержать эмоций: «Сложно передать ощущения, когда я впервые увидел эти малюсенькие вещи».

«А вот комната Марка. Мы здесь кое-что переделали. Раньше это была детская, но мы сделали ее чуть более взрослой. Всем очень нравится».

Тарасенко открывает дверь в комнату, которая обставлена в ретро-стиле и завалена, кажется, всеми возможными вещами из каталога клубного магазина «Сент-Луиса». «А вот наш урок дня», — говорит Владимир, указывая на доску, на которой написано: «ХОККЕЙ = НЕ ИГРУШКА». «Эй!» — с криком влетает Марк и стирает слово «не».

«А теперь вы обязаны увидеть задний двор», — решает Тарасенко. Веранда, бассейн, классный гриль. В прошлом сезоне Владимир стал осваивать кулинарное искусство. Когда он рос в России, то в их семье было принято, что мужчины не лезут на кухню, но сейчас Тарасенко получает удовольствие от процесса приготовления блюд и часто предлагает взять эти обязанности на себя, чтобы Яна могла немного передохнуть.

После экскурсии мы возвращаемся на диван, но Владимир и Яна продолжают спорить. Они оба листают фотографии в своих телефонах, демонстрируя задокументированные доказательства кулинарных свершений главы семейства.

«Взгляни-ка на это!» — «Нет, это было еще лучше».

Он показывает карпаччо из говядины, она настаивает на красном соусе с трюфелями.

Он берет паузу, будто размышляя обо всей этой ситуации и раздумывая о том, насколько эта картина отличается от того стереотипного и карикатурного образа русского игрока в НХЛ.

«Наверное, идя на эту встречу, вы не знали, чего ожидать? — начинает Тарасенко. — Но вот перед вами сидят четыре совершенно не злых представителя России… Хорошо, три с половиной». Ведь Александр родился в США.

«Мы не пьем водку и не стреляем в медведей у себя дома. Мы ни чем не отличаемся от вас».

***

«Сент-Луис» превратился в одну из самых крепких команд Западной конференции с тех пор, как Тарасенко дебютировал за «Блюз» в 2012 году. Несмотря на частые перемены — чехарду с центрфорвардами и тренерские перестановки — Тарасенко остается величиной неизменной. Он — один из лучших снайперов лиги, но все равно, каким-то образом, остается несколько недооцененным игроком.

В 2015 году «Блюзмены» наградили его шикарным контрактом — 60 миллионов на 8 лет. Тогда это изменило представление о том, сколько должна зарабатывать молодая, восходящая звезда. С тех пор лишь капитан «Вашингтона» — и партнер по сборной России — Александр Овечкин забил больше голов, чем Тарасенко — 136 против 116 за последние три сезона. Зато вингер «Блюз» забросил 87 шайб в равных составах, что является лучшим показателем в лиге с сезона-2014/15. За это время на счету мощного форварда также впечатляющие 842 броска.

И, да, ему всего лишь 25 лет.

За пределами ледовой площадки Владимир все также осторожно выбирает слова. Его наградили ярлыком, о котором говорит один опытный руководитель одного из клубов НХЛ: «Русский стереотип, который все еще, к сожалению, существует». «Русский фактор» — опасность того, что российский игрок всегда может неожиданно вернуться в КХЛ и выбрать игру на родине. Именно это стало причиной того, что на драфте 2010 года Тарасенко рухнул на 16-е место. И это еще не все стереотипы.

«Конечно, многие игроки остаются в России, так что некоторая правда в этих словах есть, — признает Владимир. — Но некоторые претензии просто абсурдны». В качестве примера он приводит известный тест на выносливость на велосипеде на преддрафтовых смотрах. Существует стереотип, что российские игроки недостаточно стараются. «Мы не хотим выглядеть уставшими, — объясняет Тарасенко. — Люди рассуждают, что российские игроки не выкладываются на 100 процентов, так как их не тошнит после упражнения. Но когда я рос, то тренер учил меня: «Не показывай усталость. Это плохо. Если тебя ударили, то не лежи на льду. Если можешь подняться, то уходи сам».

Честно говоря, проблема, которую, безусловно, ухудшает нынешний политический климат, зачастую идет от того, что мы просто не стремимся лучше узнать человека, а спешим сделать поверхностные выводы. В пример Тарасенко приводит статью бывшего защитника НХЛ Райана Уитни, в которой тот вспоминал опыт своего выступления в КХЛ. Для Уитни это стало культурным шоком. Он написал о своих первых впечатлениях, когда его самолет приземлился в Сочи: «Для меня все стало шоком. Абсолютно все».

«Если ты прилетаешь из США в Сочи и брюзжишь по поводу того, что никто не говорит по-английски… никто и не обязан. Это не наш родной язык.

Я не могу поехать в Испанию и рассчитывать на то, что там будут говорить по-русски. Думаю, в случае с российскими игроками многие болельщики забывают, что мы прилетаем издалека. Мы стараемся уважать местную культуру, но нам непросто.

Мне это далось проще, потому что мне помогал клуб. Но бывают и другие ситуации. К примеру, я полюбил девушку, которая не могла быть рядом со мной (в США, из-за визовых ограничений). И ей приходилось постоянно возвращаться в Россию. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы перевести сюда мою семью. Но теперь мы обрели здесь дом.

***

Владимир Тарасенко родился и рос в Сибири. С двух лет его воспитывали бабушка с дедушкой. Родители Владимира развелись, а его отец, Андрей, должен был продолжать свою карьеру в чемпионате России по хоккею. Ныне бывшая звезда Суперлиги и член олимпийской сборной 1994 года тренирует в КХЛ.

Хоккей олицетворял детство Тарасенко. В 9 лет он вставал в 4.40 утра, садился на автобус, а потом шел еще 15 минут от остановки до стадиона, где в 6 утра начиналась тренировка. Занятия в школе начинались в 8.30, а заканчивались в 14.00 — и весь класс шел играть в хоккей.

«Вы можете представить 23 хоккеиста, которые находятся в одном классе? С 9 до 16 лет мы учились вместе. Сейчас мне очень жаль наших учителей. Некоторые из них приходили со словами: “Вам не удастся вывести меня из себя”. На следующий день их уже не было».

После уроков Тарасенко переодевался и вновь бежал на каток. Там новая тренировка и только потом возвращение домой. В 19.00.

«И так на протяжении шести лет».

К 16 годам Тарасенко уже попал в КХЛ. Некоторые партнеры по «Сибири» годились ему в отцы. Его настоящий отец тренировал ту команду. Но даже будучи самым молодым игроком в лиге, Тарасенко смог набрать 34 очка за первые два сезона и привести сборную России к победе на молодежном чемпионате мира.

На драфте-2010 его выбрал «Сент-Луис», но нападающий остался на родине еще на пару лет. Он настаивает, что не собирался сразу уезжать в Северную Америку. Конечно, он с гордостью защищал цвета национальной сборной. Именно поэтому решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане стало столь разочаровывающим. «Я всегда мечтал выступать на Олимпиаде. И мое желание разделяют очень многие игроки».

Но и желание сыграть в НХЛ среди лучших хоккеистов мира также всегда присутствовало. Наконец, Владимир заключил контракт с «Блюз» и приехал в Сент-Луис в 2012 году. Тарасенко учил английский в школе, но сложно было назвать его познания продвинутыми. На первых порах клуб приставил к нему переводчика.

«Хотя его сложно назвать переводчиком, — улыбается Владимир. — Он переводил только то, что считал нужным. И как он считал нужным». Клуб предпринял новую попытку. Но и новая переводчица не подошла Владимиру: «Она справлялась. Но ничего не понимала в хоккее. Так что во время общения со СМИ все выглядело забавно».

Наконец Тарасенко решил взять все в свои руки — он отказался от переводчика: «Если бы я не решился сделать все сам, то так и не подтянул бы язык».

В команде Владимир прижился быстро. Его соседом по номеру стал защитник Кевин Шаттенкирк. И большинство вечеров они проводили за разговорами. «Мы, можно сказать, практически не включали телевизор», — подтверждает Тарасенко.

Также самыми теплыми словами он вспоминает бывшего защитника «Блюзменов» Барретта Джэкмена, называя его «лучшим партнером по команде»: «Барретт научил меня быть профессионалом. Научил жизни в этой лиге. Он всегда находил время, чтобы ответить на любой вопрос».

И Тарасенко старается следовать его примеру. Один из скаутов «Сент-Луиса» рассказывал, как Владимир взял под опеку молодых русских игроков команды. По ходу тренировочного лагеря он старался помогать им и подробно объяснял тренерские требования.

Если говорить не только о профессии, то к жизни в США Владимир привыкал непросто. «К примеру, ты идешь в продуктовый магазин и просто тыкаешь пальцев в товары. Но иногда ты можешь зайти в тупик. Как мне объяснить: «Мне нужно десять кусочков ветчины?».

В качестве временного решения Владимир нашел упаковки уже нарезанной колбасы. В конце концов, он решил и эту проблему. Он уже привык к ритму жизни Сент-Луиса и к тому, как местные фанаты пристально следят за командой и как яро они ее поддерживают. Но одно Владимир знал точно — это место не станет для него домом, пока рядом не будет семьи.

***

Новосибирск, с населением в 1,6 миллиона человек, можно назвать крупным городом. Однако Тарасенко настаивает, что там все друг друга знали.

«Да, я точно знала, кто он такой», — кивает Яна.

Как и Владимир знал, кто она — прекрасная брюнетка, с которой он хотел бы познакомиться поближе. Они встретились на вечеринке у общих друзей. Наконец, в 2014-м Владимир сделал первый шаг.

«Мы встретились в караоке-баре, — вспоминает Тарасенко. — Никто не пел. Я слишком стеснялся, чтобы заговорить с ней, так что нужно было немного расслабиться».

Их сразу стало тянуть друг к другу. Владимир был в курсе, что у Яны Бесединой был сын от прошлых отношений. Но его это не беспокоило. Через три месяца он решился пригласить ее в туристическую поездку. Он увез ее в Ниццу… вместе с Марком.

«Они вместе гуляли по пляжу», — вспоминает Яна общение Владимира с ее сыном. Мальчонка, которому тогда было 7 лет, бомбардировал Владимира вопросами о хоккее.

«Когда мы вернулись в Россию, то решили с Яной обсудить наше будущее». «Они сообщили мне, что Марк хочет стать вратарем», — смеется Яна.

Вскоре взрослые распланировали и свое будущее. На протяжении следующего года Яна курсировала между Россией и США, переезжая каждый два-три месяца. «У меня не было визы, поэтому мне приходилось постоянно возвращаться», — объясняет Яна.

В июле 2015 года пара поженилась в Новосибирске. Вскоре все семья переехала в Сент-Луис.

«Мы беспокоились, как к этому отнесется Марк. Понимали, что нужно набраться терпения», — говорит Владимир.

Тарасенко с гордостью рассказывает о том, сколько друзей появилось у Марка на новом месте. Это напоминает ему его детские годы: ребята играли на улице дотемна. Что хорошо, потому что дома Владимир проводит много времени.