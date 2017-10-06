Артем Анисимов: Думаете, так просто бить Панарина? Он очень верткий
Форвард «Чикаго» Артем Анисимов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.
Форвард «Чикаго» Артем Анисимов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Чикаго.
— Вы разгромили «Питтсбург» дома со счетом 10:1, и сегодня каждый в «Чикаго» был звездой.
— Да ладно, бросьте.
— Не скромничайте. Последний раз «ястребы» так крупно побеждали в 1988 году.
— Когда я родился?
— Вот именно. Видно, что вы хорошо подготовились к чемпионату.
— Предсезонка прошла хорошо. Здорово, что определились с партнерами. Сейчас будем налаживать игровые связи. Первый матч — все были очень рады. Начало сезона, вышли заряженными. И вот получился такой результат.
— У вас с Патриком Шарпом уже налажено взаимопонимание.
— Да, с ним мне проще играть. Я понимаю, что он хочет сделать. Нужно получше сейчас изучить Алекса Дебринкета. Тут пока не хватает понимания, но есть время — будем работать.
— Шарп забил гол, вы отдали передачу…
— А могло быть еще больше очков. Надо лучше реализовывать свои моменты.
— Что слышно о нашем общем друге Артемии Панарине?
— Я звонил ему накануне, пожелал удачного сезона, чтобы обойтись без травм. Да, его обменяли в «Коламбус», но мы будем общаться по ходу чемпионата.
— Иногда придется его бить…
— А вы попробуйте еще его поймать. Это очень сложно — Панарин ужасно верткий, и может оставить в дураках любую защиту. Образно говоря, он каждого заставит шнурки завязать.
— Евгений Малкин сказал, что понимает — Артемию было тяжело переезжать в новый клуб.
— Но он — профессионал. Да, поначалу был шок после обмена. А сейчас Тема адаптировался в Коламбусе, снял жилье, у него все хорошо. Партнеры новые. Играть будет нормально, не волнуйтесь.
— Вы увидитесь в субботу, когда «жакеты» приедут в Чикаго.
— Да, жаль — у них будут два спаренных матча. Мало времени проведут в нашем городе. Толком не пообщаемся.
— А такое начало сезона — 10:1 — сильно помогает?
— С одной стороны — да. Но с другой — это расслабляет. Да, хорошо, что мы воспользовались своими моментами, забили все свои голы. Но надо всегда знать, что впереди очень много работы. Важно сейчас — не 10:1 радоваться, а на «Коламбус» настроиться. Нас ждет тяжелая игра.