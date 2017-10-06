Что случилось с «Питтсбургом»? Малкин — о кошмарных 1:10 в Чикаго, Трампе и критике ЦСКА
После ужасного матча «Питтсбурга» с «Чикаго» (1:10) российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «СЭ».
После ужасного матча «Питтсбурга» с «Чикаго» (1:10) российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «СЭ».
Виктория БУЛАХОВА из Чикаго
ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛИ МАТЧ
— Что сегодня случилось с «Питтсбургом»? — вопрос Малкину.
— Мы проиграли по всем статьям. Плохо начали матч, оказались неготовыми к нему. Понимали, что играем против хорошей команды, одной из лучших в лиге, но не выполнили установку. Полностью провалили матч, будем делать выводы. Это только начало чемпионата — весь сезон впереди. Будем готовиться серьезно к каждой встрече. Надо выходить на лед с другим настроем.
— Перестановки в межсезонье
— Пока мы провели всего две игры, тяжело делать
— И все-таки: тяжело проводить две игры подряд (вчера «Пингвины» уступили дома «Сент-Луису» — 4:5 ОТ. — Прим. «СЭ»)?
— Для нас это не в новинку, мы уже не первый год в лиге. Конечно, нелегко, вчера играли дома, был перелет, плюс важна роль разница во времени — но, тем не менее, такой счет непозволительный для «Питтсбурга». И непозволительно так играть: «Ястребы» победили нас в одну калитку. Мы понимали, что приехали в Чикаго, где хорошая команда, отличные болельщики — но играли безвольно.
— Перед стартом сезона все называли «Питтсбург» в числе главных фаворитов.
— На нас ставят, возможно, в том числе и за былые заслуги. Очень тяжело предугадать, кто выиграет — все команды подравнялись в последнее десятилетие. Я помню, что когда я только дебютировал в НХЛ в 2006 году, разница между лидерами и аутсайдерами была намного больше. Сейчас же все клубы довольно ровные. Да, нас считают фаворитами, потому что мы два раза подряд брали Кубок Стэнли. Но это авансы — а их надо реализовывать. У нас хороший состав, надо найти свою игру, и все будет нормально.
— А как вы отнеслись к обмену бывшей звезды «Чикаго» — Артемия Панарина — в «Коламбус»?
— Никто не хочет вдруг переезжать в другой город. Он обжился в «Чикаго», провел здесь два отличных сезона. Его обмен — большая неожиданность, но мне тяжело сказать, разочаровался он или обрадовался, ведь мы не общались после его перехода.
Панарин должен проявить характер и доказать, что может стать лидером «Коламбуса» — думаю, у него все получится. Мы играли против «Блю Джэкетс» в предсезонных матчах — он здорово показал себя. Это очень молодая команда, средний возраст — меньше 25 лет. И еще неизвестно, кто сильнее, — «Чикаго» или «Коламбус».
ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ВИЗИТА К ТРАМПУ?
— На днях в сети появилась фотография, на которой видно, что ваше имя было неправильно выгравировано на Кубке Стэнли. Это действительно ошибка или причуды освещения?
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— В последние недели НБА и НФЛ ополчились на президента США Дональда Трампа, а вот НХЛ не «воюет» с ним, и «Питтсбург» через несколько дней отправится в Белый дом. Чувствуете на себе давление прессы и болельщиков?
— Что бы мы ни сделали, все равно найдутся желающие как нас поддержать, так и оскорбить. Пойдем мы в Белый дом или нет — все равно
Визит к президенту США — это традиция. Мы хотим получить удовольствие, и мы его заслужили, ведь выиграли Кубок Стэнли два раза подряд. Почему мы должны отказываться от похода в Белый дом? «Питтсбург» старается не лезть близко в политику, держаться нейтрально. Мы хотим, чтобы это был праздник для нашей команды, для ребят и их семей. Если в НБА или НФЛ не хотят идти к президенту или предпочитают садиться на колено во время гимна, это их решение — его надо уважать. Но и нам не нужны косые взгляды
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С КУЧЕРОВЫМ
— Следите за тем, что происходит в КХЛ?
— Конечно, слежу, читаю новости. Никаких сенсаций там не происходит, СКА обыгрывает всех. Но довольно интересный чемпионат идет, любопытно будет посмотреть
— «Магнитка» только в середине таблицы идет. Ваш родной клуб сможет вернуться на лидирующие позиции?
— «Металлург» всегда ставит перед собой большие задачи, и этот сезон — не исключение. Да, клуб потерял ключевых защитников — Ли, Антипина, Береглазова, а также Зарипова. Конечно, это сказалось на результатах. Нужно время для изменений, вероятно, ближе к концу регулярки удастся усилить состав на рынке, например,
— А как относитесь к тому, что происходит в ЦСКА? Большая ротация, многие игроки часто оказываются в запасе. Например, Никита Кучеров довольно резко высказался по этому поводу …
— Да, я читал его интервью и полностью с ним согласен. Мне вообще непонятно, когда в клубе 40 человек, это немножко странновато для одной команды. И я не понимаю, зачем хоккеистам сидеть на лавке, когда можно выступать в клубе послабее, в котором ты будешь постоянно играть. Есть политика двух клубов, которая не совсем понятна … с другой стороны, если они укладываются в потолок зарплат в том виде, в котором он существует в России, почему нет?
|Чикаго Блэкхокс
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10:1
(5:0, 3:1, 2:0)
|Питтсбург Пингвинз
|Джоэль Кенневилль
|Майк Салливан
|Кори Кроуфорд
|Антти Ниеми 09:16 (М. Мюррей 09:16)
|1-й период
|06:21
|Райан Хартман (П. Кейн, М. Кемпны)
|07:06
|Брэндон Саад (Р. Паник)
|07:34
|Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
|09:16
|Брэндон Саад (Д. Кит, Б. Сибрук)
|17:01
|Патрик Шарп (А. Анисимов)
|Крис Летанг
|19:58
|2-й период
|20:27
|Джонатан Тэйвз
|21:22
|Ян Рутта
|Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин)
|22:05
|23:49
|Патрик Кейн (Р. Хартман, Г. Форслинг)
|Карл Хагелин
|24:21
|Евгений Малкин
|27:12
|29:18
|Рихард Паник (Ян Рутта, Н. Шмолц)
|30:40
|Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
|Джастин Шульц
|31:28
|Карл Хагелин
|34:57
|3-й период
|45:21
|Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Б. Сибрук)
|53:45
|Брент Сибрук (Дж. Хейден, Р. Хартман)
|Фил Кессел
|57:33
|Том Кюнхакль
|57:50
|Райан Ривз
|57:50
|4
|Штрафное время
|32
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Б. Саад (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс)