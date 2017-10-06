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Что случилось с «Питтсбургом»? Малкин — о кошмарных 1:10 в Чикаго, Трампе и критике ЦСКА

После ужасного матча «Питтсбурга» с «Чикаго» (1:10) российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Виктория БУЛАХОВА из Чикаго

ПОЛНОСТЬЮ ПРОВАЛИЛИ МАТЧ

— Что сегодня случилось с «Питтсбургом»? — вопрос Малкину.

— Мы проиграли по всем статьям. Плохо начали матч, оказались неготовыми к нему. Понимали, что играем против хорошей команды, одной из лучших в лиге, но не выполнили установку. Полностью провалили матч, будем делать выводы. Это только начало чемпионата — весь сезон впереди. Будем готовиться серьезно к каждой встрече. Надо выходить на лед с другим настроем.

— Перестановки в межсезонье как-то сказались на «Питтсбурге»?

— Пока мы провели всего две игры, тяжело делать какие-то выводы. Конечно, когда состав меняется, приходят новые ребята, нужно время сыграться, чтобы они влились в коллектив.

— И все-таки: тяжело проводить две игры подряд (вчера «Пингвины» уступили дома «Сент-Луису» — 4:5 ОТ. — Прим. «СЭ»)?

— Для нас это не в новинку, мы уже не первый год в лиге. Конечно, нелегко, вчера играли дома, был перелет, плюс важна роль разница во времени — но, тем не менее, такой счет непозволительный для «Питтсбурга». И непозволительно так играть: «Ястребы» победили нас в одну калитку. Мы понимали, что приехали в Чикаго, где хорошая команда, отличные болельщики — но играли безвольно.

— Перед стартом сезона все называли «Питтсбург» в числе главных фаворитов.

— На нас ставят, возможно, в том числе и за былые заслуги. Очень тяжело предугадать, кто выиграет — все команды подравнялись в последнее десятилетие. Я помню, что когда я только дебютировал в НХЛ в 2006 году, разница между лидерами и аутсайдерами была намного больше. Сейчас же все клубы довольно ровные. Да, нас считают фаворитами, потому что мы два раза подряд брали Кубок Стэнли. Но это авансы — а их надо реализовывать. У нас хороший состав, надо найти свою игру, и все будет нормально.

— А как вы отнеслись к обмену бывшей звезды «Чикаго» — Артемия Панарина — в «Коламбус»?

— Никто не хочет вдруг переезжать в другой город. Он обжился в «Чикаго», провел здесь два отличных сезона. Его обмен — большая неожиданность, но мне тяжело сказать, разочаровался он или обрадовался, ведь мы не общались после его перехода.

Панарин должен проявить характер и доказать, что может стать лидером «Коламбуса» — думаю, у него все получится. Мы играли против «Блю Джэкетс» в предсезонных матчах — он здорово показал себя. Это очень молодая команда, средний возраст — меньше 25 лет. И еще неизвестно, кто сильнее, — «Чикаго» или «Коламбус».

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ВИЗИТА К ТРАМПУ?

— На днях в сети появилась фотография, на которой видно, что ваше имя было неправильно выгравировано на Кубке Стэнли. Это действительно ошибка или причуды освещения?

— По-моему, была ошибка — но сказали, что ее исправят. Я особо не обращаю на эту ситуацию внимания. Да, слишком короткая черточка, из-за чего буква похожа на «F», а не на «Е». Но пора уже забыть про это — новый сезон наступил.

— В последние недели НБА и НФЛ ополчились на президента США Дональда Трампа, а вот НХЛ не «воюет» с ним, и «Питтсбург» через несколько дней отправится в Белый дом. Чувствуете на себе давление прессы и болельщиков?

— Что бы мы ни сделали, все равно найдутся желающие как нас поддержать, так и оскорбить. Пойдем мы в Белый дом или нет — все равно кто-то будет нас критиковать.

Визит к президенту США — это традиция. Мы хотим получить удовольствие, и мы его заслужили, ведь выиграли Кубок Стэнли два раза подряд. Почему мы должны отказываться от похода в Белый дом? «Питтсбург» старается не лезть близко в политику, держаться нейтрально. Мы хотим, чтобы это был праздник для нашей команды, для ребят и их семей. Если в НБА или НФЛ не хотят идти к президенту или предпочитают садиться на колено во время гимна, это их решение — его надо уважать. Но и нам не нужны косые взгляды из-за наших действий. Это традиционное мероприятие, которое продлится буквально полчаса.

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН С КУЧЕРОВЫМ

— Следите за тем, что происходит в КХЛ?

— Конечно, слежу, читаю новости. Никаких сенсаций там не происходит, СКА обыгрывает всех. Но довольно интересный чемпионат идет, любопытно будет посмотреть плей-офф.

— «Магнитка» только в середине таблицы идет. Ваш родной клуб сможет вернуться на лидирующие позиции?

— «Металлург» всегда ставит перед собой большие задачи, и этот сезон — не исключение. Да, клуб потерял ключевых защитников — Ли, Антипина, Береглазова, а также Зарипова. Конечно, это сказалось на результатах. Нужно время для изменений, вероятно, ближе к концу регулярки удастся усилить состав на рынке, например, каким-нибудь легионером. Чемпионат длинный — «Магнитка» опытная команда, которая знает, что делать в данный момент. Сейчас игра не идет, но в плей-офф магнитогорцы попадут, а там уже будет другой хоккей.

— А как относитесь к тому, что происходит в ЦСКА? Большая ротация, многие игроки часто оказываются в запасе. Например, Никита Кучеров довольно резко высказался по этому поводу …

— Да, я читал его интервью и полностью с ним согласен. Мне вообще непонятно, когда в клубе 40 человек, это немножко странновато для одной команды. И я не понимаю, зачем хоккеистам сидеть на лавке, когда можно выступать в клубе послабее, в котором ты будешь постоянно играть. Есть политика двух клубов, которая не совсем понятна … с другой стороны, если они укладываются в потолок зарплат в том виде, в котором он существует в России, почему нет?

Чикаго Блэкхокс 10:1
(5:0, 3:1, 2:0)
Питтсбург Пингвинз
6.10.2017, 03:30 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Майк Салливан
Вратари
Кори Кроуфорд Антти Ниеми 09:16 (М. Мюррей 09:16)
1-й период
06:21 Райан Хартман (П. Кейн, М. Кемпны)
07:06 Брэндон Саад (Р. Паник)
07:34 Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
09:16 Брэндон Саад (Д. Кит, Б. Сибрук)
17:01 Патрик Шарп (А. Анисимов)
Крис Летанг 19:58
2-й период
20:27 Джонатан Тэйвз
21:22 Ян Рутта
Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин) 22:05
23:49 Патрик Кейн (Р. Хартман, Г. Форслинг)
Карл Хагелин 24:21
Евгений Малкин 27:12
29:18 Рихард Паник (Ян Рутта, Н. Шмолц)
30:40 Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
Джастин Шульц 31:28
Карл Хагелин 34:57
3-й период
45:21 Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Б. Сибрук)
53:45 Брент Сибрук (Дж. Хейден, Р. Хартман)
Фил Кессел 57:33
Том Кюнхакль 57:50
Райан Ривз 57:50
Статистика
4 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Саад (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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