События дня НХЛ: в КХЛ такого не увидишь. Чемпион бит со счётом 10:1

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Якупов начал с передачи, Миронову дебют удался

«Рейнджерс» дома проиграли «Колорадо» — 2:4. В составе «Эвеланш» дебютировали сразу два россиянина. Защитник Андрей Миронов, проведший первый в своей жизни матч в НХЛ, не выглядел на льду серой массой и смотрелся очень достойно. Джаред Беднар доверил игроку 11 минут 24 секунды чистого времени, выходил Миронов и в меньшинстве. Единственный минус — первая шайба соперника случилась именно после удаления бывшего динамовца. Порадовал и Наиль Якупов, завершивший встречу с показателем полезности «+2». Именно Наиль поучаствовал в первом голе гостей, ассистировав в результативной атаке Мэтту Дюшейну.

Ну и отдельный разговор про Семёна Варламова. Голкипер «Эвеланш» пропустил дважды, но отразил 37 бросков, что является солидным показателем. «Надо оставаться сфокусированным все 60 минут. “Рейнджерс” очень опасны в атаке, они провели хороший матч. В третьем периоде мы откатились назад, позволяли сопернику наносить много бросков. Мы этим недовольны. Останавливать шайбу — моя работа, я старался держать команду в игре», — отметил Варламов. Кстати, взял пример с Якупова форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич, пасовавший на Зибанеджада в эпизоде со вторым голом, однако полезность у нападающего ньюйоркцев хуже — «-2». Бучневич получил самое большое игровое время за карьеру в «Рейнджерс» (18:22). В целом же «Колорадо» понравился. Видно, что в Денвере строится новая команда, в которой шанс проявить себя получит каждый. Первый блин у таких «лавин» не вышел комом.

«Баффало» Антипина уступил по буллитам

«Сэйбрз» дома уступили «Монреалю» — 2:3 (Б). Дубля Джейсона Поминвилля хватило хоязевам только для одного очка. Помимо Миронова, дебютировал в НХЛ и ещё один российский защитник. Речь о Викторе Антипине, который приехал покорять Баффало из Магнитогорска. Виктор провёл на льду меньше всех времени из защитников «Сэйбрз» (14:29), в целом не испортив картины. Антипин играл во второй паре с Джеком Маккейбом. «Клинки» вели у «канадцев» 2:1, но допустили ошибку в третьем периоде, позволив Филлипу Дано сравнять счёт и в итоге перевести игру в овертайм. В нём победитель выявлен не был, а в серии буллитов, что примечательно, победу «Канадиенс» принёс Джонатан Друен. Именно из-за него систему клуба покинул российский защитник Михаил Сергачёв, ставший частью обмена с «Тампой». Ну, а Кэри Прайса никто из хозяев в буллитной серии так и не переиграл.

Овечкин догнал Буре по хет-трикам в НХЛ

«Оттава» дома проиграла «Вашингтону» — 4:5 (Б). Феерический матч провёл капитан «столичных» Александр Овечкин. До сезона многие журили россиянина: набрал лишний вес, мало тренировался. Но легендарный форвард в очередной раз доказал, что является одним из лучших хоккеистов в истории НХЛ. Овечкин подошёл к старту сезона в отличной форме, о чём свидетельствуют три шайбы в ворота «Оттавы». Таким образом, Александр, оформивший 18-й хет-трик в карьере, сравнялся с Павлом Буре и Петером Бондрой по хет-трикам в НХЛ за последние 24 года и делит с ними первое место.

Конечно, никуда не деться и от феноменальных действий Евгения Кузнецова, заключившего перед сезоном долгосрочный контракт с «Кэпиталз». Мало того, что челябинец трижды ассистировал Овечкину, так ещё и буллит вместе с ним в послематчевой серии реализовал. В общем, полный фурор россиян на льду «Сенаторз». «У нас было только одно большинство, это было необычно. Но у нас были хорошие голевые моменты и в равных составах. Наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, двигалось, взаимодействовало, и результат пришёл», — заявил Овечкин после встречи.

Что происходит с «Питтсбургом»?

«Чикаго» разгромил «Питтсбург» — 10:1. Чемпионы проиграли второй раз подряд. Но если «Сент-Луис» выиграл у них по буллитам, то «Чикаго» довёл счёт до неприличного. Думается, что в раздевалке «Пингвинз» произошёл серьёзный разбор полётов. Прав был известный защитник и чемпион мира Даниил Марков, когда говорил, что в нынешнем сезоне «Питтсбургу» после двух подряд выигранных кубков Стэнли будет очень тяжело в психологическом плане. Но не до такой же степени.