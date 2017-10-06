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10:56 (мск), источник: Советский спорт

«Мы с Кузей играли в русский хоккей!» Как Овечкин сотворил хет-трик

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом же матче сезона забил три гола в ворота «Оттавы».

Источник: Советский спорт

Александр Овечкин перед матчем дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Оттаве, в котором сказал, что сгонка веса к началу сезона — это обычное дело. А никакого норматива по голам в этом чемпионате у него нет: «Чем больше, тем лучше!».

И в первом же матче Ови сделал хет-трик! Вот это начало сезона! Причем к 43-й минуте «сенаторы» вели 3:1 — казалось, что хозяева спокойно сумеют довести дело до победы.

Но потом за работу взялся Овечкин. Это его 18-й хет-трик в карьере, и вот как он его забил.

Первый гол. «Оттава» теряет шайбу в своей зоне, на подборе тут как тут Евгений Кузнецов. Передача на Овечкина, и тот своим хлестким броском расстреливает вратаря Крэйга Андерсона.

Через 83 секунды Овечкин отличается снова. Причем шайба уходила из зоны за синюю линию, но Александр ее сохранил. А потом сам и добил, когда передачей его снова снабдил Кузнецов.

«Оттава» еще повела в счете 4:3, но Овечкин сделал хет-трик на 51-й минуте, переведя игру в овертайм. В этой атаке очень хорошо сыграл Кузнецов, поборовшись за шайбу. А когда Александр Великий ее подхватил, то прорвался к воротам и снова пустил в дело свой хлесткий кистевой бросок.

И это еще у «Вашингтона» не было большинства, чтобы там Овечкин из левого круга вбрасывания запускал свои баллистические ракеты!

Кстати, в серии буллитов забили и Овечкин, и Кузнецов. Это принесло победу «Вашингтону» на выезде. Русская связка в сумме набрала 6 (3+3) очков. А вот Никлас Бэкстрем, которого убрали из звена Ови, остался на нулях. Так долго не будет, конечно — но эксперимент Барри Тротца уже приносит кое-какой результат.

«Очень круто сделать хет-трик, но важнее то, что мы одержали победу на характере, — сказал Овечкин то, что и должен был сказать. — Думаю, наша тройка сегодня хорошо контролировала шайбу. У нас хорошее взаимопонимание в звене, и вот результат».

«Да, всегда приятно видеть такую химию в звене, — добавил Кузнецов. — Мы хорошо понимаем друг друга, много разговариваем. Первый период не был хорошим, но мы оставались на позитиве. Нам нравится то, что мы делаем на льду. Иногда ты не видишь, но слышишь партнера. Это всегда помогает. Поэтому мы забили парочку голов, потому что обсуждали заранее, что будем делать. Контролируй шайбу, не транжирь моменты. Мы старались не бросать шайбу, а играть с шайбой».

Вот он, настоящий русский хоккей. И еще статистика — Овечкин забил уже 561 гол за карьеру. Это 24-е место в истории НХЛ. По этому показателю Саша догнал прямо сейчас Майка Модано (561) и обошел величайшего канадского форварда Ги Лефлера (560). Новые цели — Матс Сундин и Джо Ньювендайк (564).

И если Овечкин в следующем матче сделает еще один хет-трик, то достанет уже и этих ребят. Вперед, Александр Великий!

Оттава Сенаторз 4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
6.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Главные тренеры
Ги Буше Барри Тротц
Вратари
Крэйг Андерсон Брэден Холтби
1-й период
06:25 Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер) 08:07
Ларс Эллер 12:39
Аарон Несс 16:29
2-й период
26:52 Марк Стоун (Д. Брассар)
Тайлер Граовац 33:19
37:58
3-й период
42:03 Дерик Брассар (Б. Райан)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов) 44:15
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 45:38
46:55 Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
Аарон Несс 48:04
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 50:48
Овертайм
Евгений Кузнецов 61:04
Серия буллитов - победный бросок
Е. Кузнецов
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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