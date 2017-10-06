«Мы с Кузей играли в русский хоккей!» Как Овечкин сотворил хет-трик

Источник: Советский спорт

Александр Овечкин перед матчем дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Оттаве, в котором сказал, что сгонка веса к началу сезона — это обычное дело. А никакого норматива по голам в этом чемпионате у него нет: «Чем больше, тем лучше!».

И в первом же матче Ови сделал хет-трик! Вот это начало сезона! Причем к 43-й минуте «сенаторы» вели 3:1 — казалось, что хозяева спокойно сумеют довести дело до победы.

Но потом за работу взялся Овечкин. Это его 18-й хет-трик в карьере, и вот как он его забил.

Первый гол. «Оттава» теряет шайбу в своей зоне, на подборе тут как тут Евгений Кузнецов. Передача на Овечкина, и тот своим хлестким броском расстреливает вратаря Крэйга Андерсона.

Через 83 секунды Овечкин отличается снова. Причем шайба уходила из зоны за синюю линию, но Александр ее сохранил. А потом сам и добил, когда передачей его снова снабдил Кузнецов.

«Оттава» еще повела в счете 4:3, но Овечкин сделал хет-трик на 51-й минуте, переведя игру в овертайм. В этой атаке очень хорошо сыграл Кузнецов, поборовшись за шайбу. А когда Александр Великий ее подхватил, то прорвался к воротам и снова пустил в дело свой хлесткий кистевой бросок.

И это еще у «Вашингтона» не было большинства, чтобы там Овечкин из левого круга вбрасывания запускал свои баллистические ракеты!

Кстати, в серии буллитов забили и Овечкин, и Кузнецов. Это принесло победу «Вашингтону» на выезде. Русская связка в сумме набрала 6 (3+3) очков. А вот Никлас Бэкстрем, которого убрали из звена Ови, остался на нулях. Так долго не будет, конечно — но эксперимент Барри Тротца уже приносит кое-какой результат.

«Очень круто сделать хет-трик, но важнее то, что мы одержали победу на характере, — сказал Овечкин то, что и должен был сказать. — Думаю, наша тройка сегодня хорошо контролировала шайбу. У нас хорошее взаимопонимание в звене, и вот результат».

«Да, всегда приятно видеть такую химию в звене, — добавил Кузнецов. — Мы хорошо понимаем друг друга, много разговариваем. Первый период не был хорошим, но мы оставались на позитиве. Нам нравится то, что мы делаем на льду. Иногда ты не видишь, но слышишь партнера. Это всегда помогает. Поэтому мы забили парочку голов, потому что обсуждали заранее, что будем делать. Контролируй шайбу, не транжирь моменты. Мы старались не бросать шайбу, а играть с шайбой».

Вот он, настоящий русский хоккей. И еще статистика — Овечкин забил уже 561 гол за карьеру. Это 24-е место в истории НХЛ. По этому показателю Саша догнал прямо сейчас Майка Модано (561) и обошел величайшего канадского форварда Ги Лефлера (560). Новые цели — Матс Сундин и Джо Ньювендайк (564).