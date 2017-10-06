Овечкин считает победу над «Оттавой» важнее своего хет-трика в матче
ТАСС, 6 октября. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает победу над «Оттавой» в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) важнее своего
ТАСС, 6 октября. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает победу над «Оттавой» в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) важнее своего
В пятницу «Вашингтон» победил «Оттаву» по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал
«Приятно сделать
Партнер Овечкина по звену нападающий Евгений Кузнецов, сделавший три результативные передачи, отметил взаимопонимание в команде. «Приятно, что между нами есть такая “химия”, — сказал Кузнецов. — Первый период был не очень хорошим, но мы сохранили позитивный настрой. Мне нравится, как мы взаимодействуем на льду, иногда ты не видишь своего партнера, но слышишь его, это всегда помогает».
В следующем матче в ночь на воскресенье «Вашингтон» дома сыграет против «Монреаля».
|Оттава Сенаторз
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4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Ги Буше
|Барри Тротц
|Крэйг Андерсон
|Брэден Холтби
|1-й период
|06:25
|Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
|Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер)
|08:07
|Ларс Эллер
|12:39
|Аарон Несс
|16:29
|2-й период
|26:52
|Марк Стоун (Д. Брассар)
|Тайлер Граовац
|33:19
|37:58
|3-й период
|42:03
|Дерик Брассар (Б. Райан)
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|44:15
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|45:38
|46:55
|Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
|Аарон Несс
|48:04
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|50:48
|Овертайм
|Евгений Кузнецов
|61:04
|Е. Кузнецов
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)