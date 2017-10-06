Овечкин считает победу над «Оттавой» важнее своего хет-трика в матче

В пятницу «Вашингтон» победил «Оттаву» по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал хет-трик, который стал 19-м в его карьере в НХЛ.

«Приятно сделать хет-трик, но самое главное, что нам нужна была победа, мы ее получили, — сказал Овечкин. — Я думаю, наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, мы хорошо ее двигали, это принесло результат».

Партнер Овечкина по звену нападающий Евгений Кузнецов, сделавший три результативные передачи, отметил взаимопонимание в команде. «Приятно, что между нами есть такая “химия”, — сказал Кузнецов. — Первый период был не очень хорошим, но мы сохранили позитивный настрой. Мне нравится, как мы взаимодействуем на льду, иногда ты не видишь своего партнера, но слышишь его, это всегда помогает».