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10:49 (мск), источник: ТАСС

Овечкин считает победу над «Оттавой» важнее своего хет-трика в матче

ТАСС, 6 октября. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает победу над «Оттавой» в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) важнее своего хет-трика в прошедшей игре. Слова Овечкина приводит пресс-служба НХЛ.

В пятницу «Вашингтон» победил «Оттаву» по буллитам со счетом 5:4. Овечкин сделал хет-трик, который стал 19-м в его карьере в НХЛ.

«Приятно сделать хет-трик, но самое главное, что нам нужна была победа, мы ее получили, — сказал Овечкин. — Я думаю, наше звено хорошо чувствовало шайбу сегодня, мы хорошо ее двигали, это принесло результат».

Партнер Овечкина по звену нападающий Евгений Кузнецов, сделавший три результативные передачи, отметил взаимопонимание в команде. «Приятно, что между нами есть такая “химия”, — сказал Кузнецов. — Первый период был не очень хорошим, но мы сохранили позитивный настрой. Мне нравится, как мы взаимодействуем на льду, иногда ты не видишь своего партнера, но слышишь его, это всегда помогает».

В следующем матче в ночь на воскресенье «Вашингтон» дома сыграет против «Монреаля».

Оттава Сенаторз 4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
6.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Главные тренеры
Ги Буше Барри Тротц
Вратари
Крэйг Андерсон Брэден Холтби
1-й период
06:25 Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер) 08:07
Ларс Эллер 12:39
Аарон Несс 16:29
2-й период
26:52 Марк Стоун (Д. Брассар)
Тайлер Граовац 33:19
37:58
3-й период
42:03 Дерик Брассар (Б. Райан)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов) 44:15
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 45:38
46:55 Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
Аарон Несс 48:04
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 50:48
Овертайм
Евгений Кузнецов 61:04
Серия буллитов - победный бросок
Е. Кузнецов
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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