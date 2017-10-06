Жаркое из «Пингвинов». «Чикаго» разорвал команду Малкина — 10:1
Унижение чемпиона и подвиг Варламова — в обзоре НХЛ.
Унижение чемпиона и подвиг Варламова — в обзоре НХЛ.
РАЗГРОМ
От матча двух лучших команд последнего десятилетия в НХЛ можно было ожидать что угодно, но только не то форменное безобразие, что устроил «Чикаго» на своем льду. Домашние трибуны, на глазах которых в прошлом
«Питтсбург» после невыразительного матча против «Сент-Луиса» был вынужден сделать перелет в Иллинойс, но даже «бэк-ту-бэк» в Хабаровске не может быть оправданием такого хоккея в исполнении действующего чемпиона. «Пингвины» разобраны после веселого лета, и ни одного светлого пятна в их игре пока не видно. Нападение команды выглядит тяжелым, да и защитники ушли недалеко — Джастин Шульц словно
«Чикаго», почувствовав, что соперник находится в физической и эмоциональной даже не яме, а пропасти, понесся вперед. Игроки, вернувшиеся в «Блэкхокс» после двухлетнего отсутствия, поприветствовали трибуны, все еще пестреющие свитерами с их фамилиями. Брэндон Саад оформил
Игра Саада откровением не стала. Скорость, убойный бросок и умение протащить шайбу с мясом — для этого его и выменивали обратно из «Коламбуса». Ожил с ним рядом и Тэйвз, сделавший половину второго гола и целый третий. В прошлом сезоне капитан «Чикаго» мучался от травмы спины, но сейчас проблем со скоростью у него нет.
Еще один «возвращенец» Патрик Шарп показал, что в звене с Анисимовым он смотрится отлично — взаимопонимание они нашли еще в предсезонных играх. Но большая часть внимания, разумеется, была прикована к тройке, где на фланге играет Патрик Кейн — ему надо было сыгрываться с новыми партнерами после обмена Панарина.
Кейн показал, что он готов выдавать идеальные пасы на клюшку абсолютно любому игроку (иногда даже сопернику). В предсезонных играх он выходил в центре с Ником Шмальцем, на левом фланге за такое короткое время переиграло уже полкоманды. Место Панарина занял Райан Хартман — и никаких различий не было, разве что Хартман не гнушался двинуть
Первый же гол в матче стал образцом игры, которую «Чикаго» будет пытаться демонстрировать в дальнейшем. Если первое звено Саад — Тэйвз — Паник танцует от набросов на ворота и последующих добиваний, то вторая тройка больше играет в пас и немного уповает на магию от Кейна.
В итоге Хартман стал первым игроком в истории франшизы, набравшим 5 (1+4) очков в первом для команды матче сезона. Не затерялся и Шмальц, в конце матча получивший повреждение, — он открыл счет своим шайбам в сезоне после очередного блестящего паса Кейна со спинорамы. Разумеется, в матчах с командами Западной конференции и особенно Центрального дивизиона такие фокусы проходить не будут, но команде Кенневилля было необходимо почувствовать уверенность в себе после катастрофы прошлого сезона.
ПОДВИГ
По первому матчу для «Колорадо» в сезоне уже сейчас можно сделать заключение, которое будет верным вплоть до апреля. Семену Варламову придется в воротах очень, очень непросто. Выбывший в январе россиянин соскучился по хоккею, но едва ли соскучился по тем чудесам, которые способна творить оборона его команды.
Дело доходило до смешного — хоккеисты «Рейнджерс» раз восемь убегали «два в один», но Варламов стоически тащил все, что летело в его ворота. Он демонстрировал чудеса реакции, не допускал отскоков перед собой — знал, что защитники вряд ли будут на них первыми. Если Семен обойдется в этом сезоне без травм, то, возможно, «Колорадо» будет выглядеть чуть приличнее, чем в прошлом году, а сам Варламов повторит для себя сезон-2013/14.
Первое очко в составе «Колорадо» набрал Наиль Якупов, соорудив гол для Мэтта Дюшена. В обороне россиянин
ЦЕРЕМОНИЯ
«Чикаго» подписал однодневный контракт с Брайаном Бикеллом, завершившим карьеру минувшей весной. Нападающий, борющийся с рассеянным склерозом, был частью трех чемпионских команд «Блэкхокс». Его главным достижением стал
ЦИФРЫ
«Чикаго» стал пятой командой в истории НХЛ, забросившей десять шайб в своем первом матче, и первой с сезона-1989/90, когда это удалось «Калгари».
Сезон-2017/18 стал вторым в истории НХЛ, в котором в матчах открытия сезона было сделано сразу четыре
Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, выбранный в первом раунде драфта 2015 года под 14-м номером, забросил шайбу в первом же матче в лиге.
Защитник «Бостона» Чарли Макэвой забросил первую в карьере шайбу в НХЛ.