Жаркое из «Пингвинов». «Чикаго» разорвал команду Малкина — 10:1

Источник: Спорт-Экспресс

РАЗГРОМ

От матча двух лучших команд последнего десятилетия в НХЛ можно было ожидать что угодно, но только не то форменное безобразие, что устроил «Чикаго» на своем льду. Домашние трибуны, на глазах которых в прошлом плей-офф унизили их клуб, чуть не рухнули от восторга в первом же матче сезона. Забыть апрельский позор так быстро не выйдет, но первый шаг к этому сделан.

«Питтсбург» после невыразительного матча против «Сент-Луиса» был вынужден сделать перелет в Иллинойс, но даже «бэк-ту-бэк» в Хабаровске не может быть оправданием такого хоккея в исполнении действующего чемпиона. «Пингвины» разобраны после веселого лета, и ни одного светлого пятна в их игре пока не видно. Нападение команды выглядит тяжелым, да и защитники ушли недалеко — Джастин Шульц словно только-только перешел из «Эдмонтона», а Криса Летанга, похоже, основательно не долечили.

«Чикаго», почувствовав, что соперник находится в физической и эмоциональной даже не яме, а пропасти, понесся вперед. Игроки, вернувшиеся в «Блэкхокс» после двухлетнего отсутствия, поприветствовали трибуны, все еще пестреющие свитерами с их фамилиями. Брэндон Саад оформил хет-трик, причем сделать он мог еще в первом периоде. Старый знакомый «Ястребов» Антти Ниеми, бравший с командой кубок в 2010, пропускал все, что летело в его ворота.

Игра Саада откровением не стала. Скорость, убойный бросок и умение протащить шайбу с мясом — для этого его и выменивали обратно из «Коламбуса». Ожил с ним рядом и Тэйвз, сделавший половину второго гола и целый третий. В прошлом сезоне капитан «Чикаго» мучался от травмы спины, но сейчас проблем со скоростью у него нет.

Еще один «возвращенец» Патрик Шарп показал, что в звене с Анисимовым он смотрится отлично — взаимопонимание они нашли еще в предсезонных играх. Но большая часть внимания, разумеется, была прикована к тройке, где на фланге играет Патрик Кейн — ему надо было сыгрываться с новыми партнерами после обмена Панарина.

Кейн показал, что он готов выдавать идеальные пасы на клюшку абсолютно любому игроку (иногда даже сопернику). В предсезонных играх он выходил в центре с Ником Шмальцем, на левом фланге за такое короткое время переиграло уже полкоманды. Место Панарина занял Райан Хартман — и никаких различий не было, разве что Хартман не гнушался двинуть кому-нибудь для собственного успокоения.

Первый же гол в матче стал образцом игры, которую «Чикаго» будет пытаться демонстрировать в дальнейшем. Если первое звено Саад — Тэйвз — Паник танцует от набросов на ворота и последующих добиваний, то вторая тройка больше играет в пас и немного уповает на магию от Кейна.

В итоге Хартман стал первым игроком в истории франшизы, набравшим 5 (1+4) очков в первом для команды матче сезона. Не затерялся и Шмальц, в конце матча получивший повреждение, — он открыл счет своим шайбам в сезоне после очередного блестящего паса Кейна со спинорамы. Разумеется, в матчах с командами Западной конференции и особенно Центрального дивизиона такие фокусы проходить не будут, но команде Кенневилля было необходимо почувствовать уверенность в себе после катастрофы прошлого сезона.

ПОДВИГ

По первому матчу для «Колорадо» в сезоне уже сейчас можно сделать заключение, которое будет верным вплоть до апреля. Семену Варламову придется в воротах очень, очень непросто. Выбывший в январе россиянин соскучился по хоккею, но едва ли соскучился по тем чудесам, которые способна творить оборона его команды.

Дело доходило до смешного — хоккеисты «Рейнджерс» раз восемь убегали «два в один», но Варламов стоически тащил все, что летело в его ворота. Он демонстрировал чудеса реакции, не допускал отскоков перед собой — знал, что защитники вряд ли будут на них первыми. Если Семен обойдется в этом сезоне без травм, то, возможно, «Колорадо» будет выглядеть чуть приличнее, чем в прошлом году, а сам Варламов повторит для себя сезон-2013/14.

Первое очко в составе «Колорадо» набрал Наиль Якупов, соорудив гол для Мэтта Дюшена. В обороне россиянин по-прежнему выглядит неубедительно, но его задача убеждать в атаке, и в первом матче за жалкие десять минут он с задачей справился.

ЦЕРЕМОНИЯ

«Чикаго» подписал однодневный контракт с Брайаном Бикеллом, завершившим карьеру минувшей весной. Нападающий, борющийся с рассеянным склерозом, был частью трех чемпионских команд «Блэкхокс». Его главным достижением стал плей-офф 2013 года, в котором в 23 матчах он набрал 17 (9+8) очков — и забил в победном матче в Кубке Стэнли. Бикелл провел в системе «Чикаго» десять лет, и после красивого окончания карьеры получил должность в клубе.

ЦИФРЫ

«Чикаго» стал пятой командой в истории НХЛ, забросившей десять шайб в своем первом матче, и первой с сезона-1989/90, когда это удалось «Калгари».

Сезон-2017/18 стал вторым в истории НХЛ, в котором в матчах открытия сезона было сделано сразу четыре хет-трика (Брэндон Саад, Александр Овечкин, Коннор Макдэвид и Уэйн Симмондс). В прошлый раз это случилось страшно вспомнить когда — в 1917 году.

Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск, выбранный в первом раунде драфта 2015 года под 14-м номером, забросил шайбу в первом же матче в лиге.