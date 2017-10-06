«Анахайм» отыгрался с 1:4 и вырвал победу у «Аризоны»

К девятой минуте встречи «утки» уступали 0:2, а к 34-й — 1:4. Тем не менее к 54-й минуте встречи им удалось отыграться. На 57-й минуте матча «Анахайм» впервые в матче вышел вперёд. Хозяевам удалось удержать преимущество.