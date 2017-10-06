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10:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анахайм» отыгрался с 1:4 и вырвал победу у «Аризоны»

«Анахайм Дакс» взял верх на своём льду над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Источник: AP 2017

К девятой минуте встречи «утки» уступали 0:2, а к 34-й — 1:4. Тем не менее к 54-й минуте встречи им удалось отыграться. На 57-й минуте матча «Анахайм» впервые в матче вышел вперёд. Хозяевам удалось удержать преимущество.

В составе «Анахайма» шайбы забросили Корри Перри (дубль), Ондржей Каше, Эндрю Кольяно и Рикард Раккель. За «Аризону» забили Энтони Дюклер, Клейтон Келлер, Макс Доми и Брендан Перлини.

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