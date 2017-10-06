Овечкин делит с Буре первое место по хет-трикам за последние 24 года
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Павлом Буре и Петером Бондрой по
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Павлом Буре и Петером Бондрой по
В первом матче сезона-2017/18 Овечкин забросил три шайбы «Оттаве Сенаторз», оформив 18-й
В списке лучших снайперов всех времён Овечкин обогнал легендарного Ги Лефлёра и догнал Майка Модано, который занимает 24-ю строчку (561 шайба). Кроме этого, нынешний
Овечкин был выбран «Вашингтоном» на драфте 2004 года под общим первым номером и дебютировал в НХЛ в сезоне-2005/06.