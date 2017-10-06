Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен
«Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова.
«Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова.
ХОККЕЙ
Честно: ровным счетом ничего не предвещало той феерии — как от российских звезд «Кэпс», так и от матча в целом, — которая началась со стартом третьего периода. Хоккей во встрече «Оттавы» и «Вашингтона», конечно, ушел далеко вперед предсезонного, но скорости и накала долгое время было маловато. И было совсем не похоже, что играют финалист «Востока» и лучшая команда конференции в регулярке в прошлом чемпионате. Но тем российским болельщикам, кто, поддавшись унынию, пошел спать после второй двадцатиминутки, не позавидуешь — это стало большой ошибкой.
ОВЕЧКИН
До той 42-й минуты, когда Александр забил первый гол в сезоне, его игра лучше всего описывалась выражениями «вяло» и «не попадает». Причем последнее относилось не к воротам, Овечкин несколько раз в буквальном смысле не попадал по шайбе (иногда здорово работали защитники «Оттавы») и продолжал выглядеть, как на предсезонке — лениво и скучно. Даже в большинстве, единственном для «Кэпс» в этой встрече, Ови словно и не хотел встречаться с шайбой.
Все изменил один эпизод — передача Кузнецова с препятствиями, но добралась до Овечкина, и он исполнил свой фирменный бросок из левого круга, даже на метр поближе к воротам, чем обычно.
Александр сразу расцвел: во втором голе помимо собственно попадания в пустые ворота он успешно поучаствовал в отборе в чужой зоне, а третья шайба стала исключительно его заслугой — так стрелять в НХЛ умеют всего несколько человек.
Овечкин даже забил буллит (причем легко) — старт сезона ему удался.
КУЗНЕЦОВ
Все лавры достанутся голеадору, но объективно лучший хоккеист «Кэпс» сегодня — это Евгений Кузнецов. Моментов партнерам он насоздавал вперед матча на три, красивых (и результативных в том числе) передач было столько, что они не уместятся в хайлайты, а главное — он был на кураже и летел в каждую атаку на всех порах.
От связки Овечкин — Кузнецов я бы не ждал стабильности, но свое право на жизнь в новом сезоне сегодня она уже доказала. Евгений чуть не подвел команду, глупо удалившись в овертайме, но в результате стал героем: он забил победный буллит.
ВРАНА
Вероятно, никакого камбэка и никакого
Врана не потерялся рядом с Овечкиным и Кузнецовым и в плане мастерства, а по настрою и желанию
О ПЛОХОМ
А теперь главное: если так хороши были лидеры «Вашингтона», почему же пришлось весь матч отыгрываться?
И если неуверенная игра Брэйдена Холтби, который допустил пару грубых ошибок, — наверное, лишь один неудачный день в его карьере, то ужас, который творился в обороне «Столичных», был абсолютно предсказуем.
Тэйлор Чорни — хороший 7−8-й защитник клуба НХЛ, его партнер по паре обороны Аарон Несс — 9−10-й. Но не более. Такие игроки должны подменять основу в случае травм, дисквалификаций и других
|Оттава Сенаторз
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4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
|Вашингтон Кэпиталз
|Ги Буше
|Барри Тротц
|Крэйг Андерсон
|Брэден Холтби
|1-й период
|06:25
|Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
|Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер)
|08:07
|Ларс Эллер
|12:39
|Аарон Несс
|16:29
|2-й период
|26:52
|Марк Стоун (Д. Брассар)
|Тайлер Граовац
|33:19
|37:58
|3-й период
|42:03
|Дерик Брассар (Б. Райан)
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|44:15
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|45:38
|46:55
|Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
|Аарон Несс
|48:04
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана)
|50:48
|Овертайм
|Евгений Кузнецов
|61:04
|Е. Кузнецов
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)