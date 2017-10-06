Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен

Источник: Спорт-Экспресс

ХОККЕЙ

Честно: ровным счетом ничего не предвещало той феерии — как от российских звезд «Кэпс», так и от матча в целом, — которая началась со стартом третьего периода. Хоккей во встрече «Оттавы» и «Вашингтона», конечно, ушел далеко вперед предсезонного, но скорости и накала долгое время было маловато. И было совсем не похоже, что играют финалист «Востока» и лучшая команда конференции в регулярке в прошлом чемпионате. Но тем российским болельщикам, кто, поддавшись унынию, пошел спать после второй двадцатиминутки, не позавидуешь — это стало большой ошибкой.

ОВЕЧКИН

До той 42-й минуты, когда Александр забил первый гол в сезоне, его игра лучше всего описывалась выражениями «вяло» и «не попадает». Причем последнее относилось не к воротам, Овечкин несколько раз в буквальном смысле не попадал по шайбе (иногда здорово работали защитники «Оттавы») и продолжал выглядеть, как на предсезонке — лениво и скучно. Даже в большинстве, единственном для «Кэпс» в этой встрече, Ови словно и не хотел встречаться с шайбой.

Все изменил один эпизод — передача Кузнецова с препятствиями, но добралась до Овечкина, и он исполнил свой фирменный бросок из левого круга, даже на метр поближе к воротам, чем обычно.

Александр сразу расцвел: во втором голе помимо собственно попадания в пустые ворота он успешно поучаствовал в отборе в чужой зоне, а третья шайба стала исключительно его заслугой — так стрелять в НХЛ умеют всего несколько человек.

Овечкин даже забил буллит (причем легко) — старт сезона ему удался.

КУЗНЕЦОВ

Все лавры достанутся голеадору, но объективно лучший хоккеист «Кэпс» сегодня — это Евгений Кузнецов. Моментов партнерам он насоздавал вперед матча на три, красивых (и результативных в том числе) передач было столько, что они не уместятся в хайлайты, а главное — он был на кураже и летел в каждую атаку на всех порах.

От связки Овечкин — Кузнецов я бы не ждал стабильности, но свое право на жизнь в новом сезоне сегодня она уже доказала. Евгений чуть не подвел команду, глупо удалившись в овертайме, но в результате стал героем: он забил победный буллит.

ВРАНА

Вероятно, никакого камбэка и никакого хет-трика не было бы без третьего участника ведущего звена «Кэпс»: неуверенный и скромный на льду юноша, которым был в прошлом сезоне в редких матчах в основе чех Якуб Врана, кажется, заматерел и готов не просто к игре в НХЛ, но и к большим свершениям.

Врана не потерялся рядом с Овечкиным и Кузнецовым и в плане мастерства, а по настрою и желанию что-то доказать равных у «Кэпс» ему не было. Две передачи, те же «+3», что у россиян, 5 бросков в створ, 17 минут на льду — отличная заявка для чеха, чтобы остаться в первом звене.

О ПЛОХОМ

А теперь главное: если так хороши были лидеры «Вашингтона», почему же пришлось весь матч отыгрываться?

И если неуверенная игра Брэйдена Холтби, который допустил пару грубых ошибок, — наверное, лишь один неудачный день в его карьере, то ужас, который творился в обороне «Столичных», был абсолютно предсказуем.