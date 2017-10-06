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09:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хет-трик за шесть минут. Такой Овечкин нам нужен

«Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова.

Источник: Спорт-Экспресс

ХОККЕЙ

Честно: ровным счетом ничего не предвещало той феерии — как от российских звезд «Кэпс», так и от матча в целом, — которая началась со стартом третьего периода. Хоккей во встрече «Оттавы» и «Вашингтона», конечно, ушел далеко вперед предсезонного, но скорости и накала долгое время было маловато. И было совсем не похоже, что играют финалист «Востока» и лучшая команда конференции в регулярке в прошлом чемпионате. Но тем российским болельщикам, кто, поддавшись унынию, пошел спать после второй двадцатиминутки, не позавидуешь — это стало большой ошибкой.

ОВЕЧКИН

До той 42-й минуты, когда Александр забил первый гол в сезоне, его игра лучше всего описывалась выражениями «вяло» и «не попадает». Причем последнее относилось не к воротам, Овечкин несколько раз в буквальном смысле не попадал по шайбе (иногда здорово работали защитники «Оттавы») и продолжал выглядеть, как на предсезонке — лениво и скучно. Даже в большинстве, единственном для «Кэпс» в этой встрече, Ови словно и не хотел встречаться с шайбой.

Все изменил один эпизод — передача Кузнецова с препятствиями, но добралась до Овечкина, и он исполнил свой фирменный бросок из левого круга, даже на метр поближе к воротам, чем обычно.

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Александр сразу расцвел: во втором голе помимо собственно попадания в пустые ворота он успешно поучаствовал в отборе в чужой зоне, а третья шайба стала исключительно его заслугой — так стрелять в НХЛ умеют всего несколько человек.

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Овечкин даже забил буллит (причем легко) — старт сезона ему удался.

КУЗНЕЦОВ

Все лавры достанутся голеадору, но объективно лучший хоккеист «Кэпс» сегодня — это Евгений Кузнецов. Моментов партнерам он насоздавал вперед матча на три, красивых (и результативных в том числе) передач было столько, что они не уместятся в хайлайты, а главное — он был на кураже и летел в каждую атаку на всех порах.

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От связки Овечкин — Кузнецов я бы не ждал стабильности, но свое право на жизнь в новом сезоне сегодня она уже доказала. Евгений чуть не подвел команду, глупо удалившись в овертайме, но в результате стал героем: он забил победный буллит.

ВРАНА

Вероятно, никакого камбэка и никакого хет-трика не было бы без третьего участника ведущего звена «Кэпс»: неуверенный и скромный на льду юноша, которым был в прошлом сезоне в редких матчах в основе чех Якуб Врана, кажется, заматерел и готов не просто к игре в НХЛ, но и к большим свершениям.

Врана не потерялся рядом с Овечкиным и Кузнецовым и в плане мастерства, а по настрою и желанию что-то доказать равных у «Кэпс» ему не было. Две передачи, те же «+3», что у россиян, 5 бросков в створ, 17 минут на льду — отличная заявка для чеха, чтобы остаться в первом звене.

О ПЛОХОМ

А теперь главное: если так хороши были лидеры «Вашингтона», почему же пришлось весь матч отыгрываться?

И если неуверенная игра Брэйдена Холтби, который допустил пару грубых ошибок, — наверное, лишь один неудачный день в его карьере, то ужас, который творился в обороне «Столичных», был абсолютно предсказуем.

Тэйлор Чорни — хороший 7−8-й защитник клуба НХЛ, его партнер по паре обороны Аарон Несс — 9−10-й. Но не более. Такие игроки должны подменять основу в случае травм, дисквалификаций и других форс-мажоров. Однако если они выходят на стартовую игру сезона — это очень плохой признак. Несс с Чорни заработали аж «+2», но голевым атакам помогли не сильно, а вот их каждое появление на льду сопровождалось серьезным стрессом фанов «Кэпс». Что еще печальнее, отвратительный матч провела пара Карлсон — Орпик («-3» каждый), а более надежные Нисканен с Орловым тоже начудили — в эпизоде с четвертым голом. А Алзнера с Шмидтом «Вашингтону» уже никто не вернет.

Оттава Сенаторз 4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
6.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Главные тренеры
Ги Буше Барри Тротц
Вратари
Крэйг Андерсон Брэден Холтби
1-й период
06:25 Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер) 08:07
Ларс Эллер 12:39
Аарон Несс 16:29
2-й период
26:52 Марк Стоун (Д. Брассар)
Тайлер Граовац 33:19
37:58
3-й период
42:03 Дерик Брассар (Б. Райан)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов) 44:15
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 45:38
46:55 Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
Аарон Несс 48:04
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 50:48
Овертайм
Евгений Кузнецов 61:04
Серия буллитов - победный бросок
Е. Кузнецов
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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