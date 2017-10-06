Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
При столкновении автобуса и поезда в РФ погибли 19 человек
В Красноярском крае ввели режим ЧС
Путин рассказал анекдот про израильскую армию
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс10
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Югра
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзБ2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Все события
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
10:11 (мск), источник: ТАСС

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» пропустил 10 шайб в матче НХЛ с «Чикаго»

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Действующий обладатель Кубка Стэнли клуб «Питтсбург» со счетом 1:10 уступил «Чикаго» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (7-я минута), Брэндон Саад (8, 10, 46), Ник Шмальтц (8, 31), Патрик Шарп (18), Патрик Кейн (24), Рихард Паник (30) и Брент Сибрук (54). У «Питтсбурга» отличился Фил Кессел (23).

«Чикаго» стал первым клубом за 28 лет, сумевшим забросить 10 шайб в стартовом матче сезона. Предыдущим клубом был «Калгари», который 5 октября 1989 года обыграл «Детройт» со счетом 10:7 в первом матче сезона-1989/90.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 14 минут, успев отметься результативной передачей, а также нанести три броска, провести два силовых приема и заработать удаление за задержку соперника руками. В свою очередь, российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов также отметился результативной передачей за 18 минут 44 секунды на площадке. В его активе также один бросок по воротам «Питтсбурга».

В следующем матче в ночь на воскресенье «Питтсбург» дома сыграет против «Нэшвилла», а «Чикаго» на своей площадке встретится с «Коламбусом».

Чикаго Блэкхокс 10:1
(5:0, 3:1, 2:0)
Питтсбург Пингвинз
6.10.2017, 03:30 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Майк Салливан
Вратари
Кори Кроуфорд Антти Ниеми 09:16 (М. Мюррей 09:16)
1-й период
06:21 Райан Хартман (П. Кейн, М. Кемпны)
07:06 Брэндон Саад (Р. Паник)
07:34 Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
09:16 Брэндон Саад (Д. Кит, Б. Сибрук)
17:01 Патрик Шарп (А. Анисимов)
Крис Летанг 19:58
2-й период
20:27 Джонатан Тэйвз
21:22 Ян Рутта
Фил Кессел (С. Кросби, Е. Малкин) 22:05
23:49 Патрик Кейн (Р. Хартман, Г. Форслинг)
Карл Хагелин 24:21
Евгений Малкин 27:12
29:18 Рихард Паник (Ян Рутта, Н. Шмолц)
30:40 Ник Шмолц (П. Кейн, Р. Хартман)
Джастин Шульц 31:28
Карл Хагелин 34:57
3-й период
45:21 Брэндон Саад (Дж. Тэйвз, Б. Сибрук)
53:45 Брент Сибрук (Дж. Хейден, Р. Хартман)
Фил Кессел 57:33
Том Кюнхакль 57:50
Райан Ривз 57:50
Статистика
4 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Б. Саад (Чикаго Блэкхокс), П. Кейн (Чикаго Блэкхокс), Н. Шмолц (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
Московский кредитный банк стал новым собственником ФК "Торпедо"
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ
Коррупция, пьянка и средний палец. Сборная Англии едет в Россию
Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в отборе ЧМ-2018
Роберт Левандовски обновил рекорд отборочных турниров УЕФА
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Бразилия не смогла обыграть Боливию в матче отбора ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь