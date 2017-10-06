Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» пропустил 10 шайб в матче НХЛ с «Чикаго»

Источник: AP 2017

В составе победителей шайбы забросили Райан Хартман (7-я минута), Брэндон Саад (8, 10, 46), Ник Шмальтц (8, 31), Патрик Шарп (18), Патрик Кейн (24), Рихард Паник (30) и Брент Сибрук (54). У «Питтсбурга» отличился Фил Кессел (23).

«Чикаго» стал первым клубом за 28 лет, сумевшим забросить 10 шайб в стартовом матче сезона. Предыдущим клубом был «Калгари», который 5 октября 1989 года обыграл «Детройт» со счетом 10:7 в первом матче сезона-1989/90.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 14 минут, успев отметься результативной передачей, а также нанести три броска, провести два силовых приема и заработать удаление за задержку соперника руками. В свою очередь, российский форвард «Чикаго» Артем Анисимов также отметился результативной передачей за 18 минут 44 секунды на площадке. В его активе также один бросок по воротам «Питтсбурга».