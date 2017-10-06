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09:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Три шайбы Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Оттаву» по буллитам

В Канаде завершилась встреча хоккеистов «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного сезона НХЛ.

Источник: AP 2017

Гости одержали победу со счётом 5:4 в серии буллитов.

Соперники обменялись точными бросками в первом периоде, во втором Марк Стоун вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде канадский форвард оформил дубль. Гости из столицы США на это ответили хет-триком в исполнении россиянина Александра Овечкина, а автором трёх результативных передач выступил Евгений Кузнецов.

В овертайме соперники не выявили сильнейшего, а в серии буллитов удачливей оказались гости. Решающую шайбу забросил Кузнецов.

Александр Овечкин в матче в Оттаве оформил свой 18-й хет-трик за карьеру в НХЛ.

Оттава Сенаторз 4:5 Б
(1:1, 1:0, 2:3, 0:0, 0:1)
Вашингтон Кэпиталз
6.10.2017, 02:30 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre (Scotiabank Place)
Главные тренеры
Ги Буше Барри Тротц
Вратари
Крэйг Андерсон Брэден Холтби
1-й период
06:25 Крис Уайдмэн (Д. Брассар, Б. Райан)
Бретт Коннолли (М. Нисканен, Л. Эллер) 08:07
Ларс Эллер 12:39
Аарон Несс 16:29
2-й период
26:52 Марк Стоун (Д. Брассар)
Тайлер Граовац 33:19
37:58
3-й период
42:03 Дерик Брассар (Б. Райан)
Александр Овечкин (Е. Кузнецов) 44:15
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 45:38
46:55 Марк Стоун (Д. Фанеф, К. Уайдмэн)
Аарон Несс 48:04
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Я. Врана) 50:48
Овертайм
Евгений Кузнецов 61:04
Серия буллитов - победный бросок
Е. Кузнецов
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Д. Брассар (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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