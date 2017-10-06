Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Секс сокращает жизнь
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
СМИ узнали об указании жестко подавлять митинги 7 октября
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс10
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава СенаторзБ4
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Югра
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало СэйбрзБ2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс2
Колорадо Эвеланш4
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Все события
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
23«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА
09:38 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Колорадо» Варламов признан первой звездой победного матча НХЛ против «Рейнджерс»

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 4:2 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские хоккеисты Наиль Якупов из «Колорадо» и Павел Бучневич из «Рейнджерс» отметились результативными действиями, а голкипер «Колорадо» Семен Варламов был признан первой звездой встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Мэтт Дюшен (6-я минута), Микко Рантанен (11), Тайсон Барри (38) и Габриэль Ландеског (60). У «Рейнджерс» дублем отметился Мика Зибанежад (18, 20).

Российский форвард «Колорадо» Якупов отметился результативной передачей в моменте с первой заброшенной шайбой. Всего в матче Якупов провел 10 минут 16 секунд, успев также нанести два броска по воротам «Рейнджерс». Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов был признан первой звездой матча, отразив 37 из 39 бросков по воротам. Второй звездой стал Зибанежад, третьей — Барри.

В составе «Колорадо» дебютировал россиянин Андрей Миронов, 23-летний защитник сыграл 11 с половиной минут, провел два силовых приема и заблокировал один бросок соперников. Кроме того, он заработал удаление, которое реализовали хоккеисты «Рейнджерс» в конце первого периода. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отличился результативной передачей за 18 минут и 22 секунды на площадке, в его активе четыре броска по воротам Варламова.

В следующей игре в ночь на воскресенье «Колорадо» на выезде встретится с «Нью-Джерси», «Рейнджерс» в гостях сыграют против «Торонто».

В параллельном матче «Бостон» на своей площадке обыграл «Нэшвилл» (4:3), «Монреаль» в серии буллитов победил «Баффало» (3:2 в гостях).

Нью-Йорк Рейнджерс 2:4
(2:2, 0:1, 0:1)
Колорадо Эвеланш
6.10.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Джаред Беднар
Вратари
Хенрик Лундквист 58:23 (Х. Лундквист 59:57) Семен Варламов
1-й период
Мэтт Дюшен (П. Немет, Н. Якупов) 05:29
Мэтью Нието 05:36
09:43 Филип Хитил
Микко Рантанен (Т. Бэрри, Н. Маккиннон) 10:53
Мэтью Нието 16:13
17:28 Мика Зибанежад (К. Шаттенкирк)
Андрей Миронов 19:20
19:58 Мика Зибанежад (М. Цуккарелло-Осен, П. Бучневич)
2-й период
23:22 Райан Макдона
27:58 Рик Нэш
Габриэль Ландескуг 27:58
Джей Ти Комфер 27:58
30:05 Джей.Ти. Миллер
Натан Маккиннон 31:09
31:21 Джимми Веси
32:13 Райан Макдона
Тайсон Бэрри (А. Керфут, К. Биграс) 37:50
3-й период
Мэтью Нието 43:05
Тайсон Жост 52:12
Габриэль Ландескуг (М. Дюшен) п.в. 59:57
Статистика
12 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
 Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ
Московский кредитный банк стал новым собственником ФК "Торпедо"
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ
Коррупция, пьянка и средний палец. Сборная Англии едет в Россию
Сборная Аргентины сыграла вничью с Перу в отборе ЧМ-2018
Роберт Левандовски обновил рекорд отборочных турниров УЕФА
«Питтсбург» Малкина пропустил 10 шайб в матче НХЛ с «Чикаго»
ФИФА дисквалифицировала главного тренера сборной Турции Луческу
Бразилия не смогла обыграть Боливию в матче отбора ЧМ-2018
Новости
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь