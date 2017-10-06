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09:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в гостях по буллитам

«Монреаль Канадиенс» добился успеха в гостевом противостоянии с «Баффало Сейбрз».

Источник: AP 2017

Игра завершилась со счётом 3:2, канадцы одержали победу в матче по буллитам.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, во втором периоде Джейсон Поминвилль оформил дубль и вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде «Монреаль» сравнял счёт благодаря точному броску Джонатана Друена. В серии буллитов удачливей оказались гости.

Защитник «Баффало» Виктор Антипин провел на льду 14 минут, нанес один бросок по воротам и один раз заблокировал бросок соперника.

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