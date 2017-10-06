«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в гостях по буллитам

Игра завершилась со счётом 3:2, канадцы одержали победу в матче по буллитам.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, во втором периоде Джейсон Поминвилль оформил дубль и вывел хозяев вперёд, а в третьем периоде «Монреаль» сравнял счёт благодаря точному броску Джонатана Друена. В серии буллитов удачливей оказались гости.