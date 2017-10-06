«Бостон» обыграл «Нэшвилл» с Емелиным

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (9-я минута), Джейк Дебраск (26), Чарли Макэвой (36) и Брэд Маршан (58). У «Предаторз» голы на счету Виктора Ардвиссона (20), Скотта Хартнелла (59) и Филипа Форсберга (60).