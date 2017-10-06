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09:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» обыграл «Нэшвилл» с Емелиным

«Бостон Брюинз» одержал непростую победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча состоялась на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (9-я минута), Джейк Дебраск (26), Чарли Макэвой (36) и Брэд Маршан (58). У «Предаторз» голы на счету Виктора Ардвиссона (20), Скотта Хартнелла (59) и Филипа Форсберга (60).

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал. Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 47 секунд.

Нэшвилл Предаторз
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