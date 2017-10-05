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21:04 (мск), источник: Советский спорт

Евгений Кузнецов: Я не скажу, что у СКА суперсостав. Есть другие команды

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Оттаве.

Источник: РИА "Новости"

— Как вы провели лето в плане предсезонной подготовки?
— Да все хорошо, позитивно. Летом всегда тяжело работать. Немного приходится себя заставлять, по две тренировки в день. А так в принципе случаются радостные моменты. Позавчера была первая тренировка в регулярном чемпионате, на которую вышел весь «Вашингтон». Основной состав, все знакомые ребята.

Вот сидишь дома и думаешь: «Все тяжелое уже позади. Отпахал летом». Но столько всего интересного сейчас начинается! Все очень счастливы и рады этой встрече. Думаю, нас ждет очень интересный, но и тяжелый сезон.

— Может, какие-то путешествия были во время каникул?
— Нет, никаких. В основном я тренировался, хотел побыть дома. Даже не думал куда-то улететь на отдых.

— Прошлый сезон начался с Кубка мира, пришлось раньше набирать форму. Как это влияет на весь чемпионат? Помогает или вредит?
— Конечно, пришлось перестраиваться, все было иначе. И сразу после лета идут такие ответственные и решающие матчи — это необычно. Но и интересно. Будь моя воля, я бы проводил Кубок мира попозже, чтобы ребята вкатились в сезон. Но все были в одинаковых условиях.

— Теперь вас подняли в первое звено «Вашингтона»…
— Я бы так не сказал. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого звеньев. Мы стараемся играть в четыре тройки, чтобы они были равнозначными, и каждый мог забить. Этим и славится хорошая команда, когда любое звено может решить исход матча. Для нас нет значимости, кто где выходит.

— Но имеет значение, есть ли Александр Овечкин в тройке или нет. Тем более вы уже выступали вместе, на том же чемпионате мира-2016.
— Немного помогает, когда с тобой в одном звене есть человек, который говорит на родном языке. Так намного легче. Но как я сказал, мы со всеми быстро находим общий язык. Очень приятно играть с Сашей, но и с другими ребятами — не хуже.

Самое главное — надо играть правильно и хорошо. А наработанные сочетания и связи придут со временем.

— Вы следите за чемпионатом КХЛ? СКА повторил рекорд омского «Авангарда», а уже в пятницу может его обновить, установив новую победную серию.
— А что тут еще скажешь? Значит, хорошо играет команда. Все у нее получается. Да, чувствуется глубина состава. В некоторых других командах нет такого подбора игроков, как в топовых клубах. Но я не скажу, что у СКА прям суперсостав. Есть и другие команды. Просто в Санкт-Петербурге ребята несколько лет выступают вместе. У них есть сыгранность, все отработанно. А комментировать какие-то моменты, правильные ли они или нет — не считаю, что это будет правильно с моей стороны.

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