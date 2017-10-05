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20:48 (мск), источник: Советский спорт

Александр Овечкин: То, что я сбросил вес? Это нормальная ситуация

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Оттаве.

Пообщаться с Александром Овечкиным после первой тренировки «Вашингтона» в день стартового матча регулярного чемпионата — бесценно.

Шестикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» приехал в Оттаву, чем вызвал большой ажиотаж среди прессы. Но Овечкин нашел время для того, чтобы дать интервью «Советскому спорту». И вот на что я обратил внимание: не просто так говорили, что Овечкин за лето сбросил вес. Выглядит он и вправду слегка похудевшим.

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— У вас за плечами уже 12 сезонов в НХЛ. Вы входите в новый чемпионат, как в обычную рутину? Или все-таки будет мандраж?
— Согласен с вами, в первом матче обязательно присутствует мандраж. Но ты проводишь пару смен, и все лишние эмоции уходят.

— Вы специально так выстроили предсезонную подготовку, чтобы сбросить вес на пару кило?
— Это нормальная ситуация. Потому что во время отдыха ты набираешь вес. Но он уходит во время предсезонки, на тренировках.

— В позапрошлом сезоне вы забили 50 голов, в прошлом чемпионате было только 33. Маловато для вас. Есть ли сейчас какая-то норма по шайбам, которую вы хотели бы выполнить?
— Нет такой нормы. Чем больше, тем лучше, — улыбнулся Овечкин.

— Как вы прокомментируете новые правила, которые ввели в лиге? Теперь нужно строже играть на вбрасываниях, выгоняют за каждый удар клюшкой.
— Давайте я проведу сейчас первый матч — против «Оттавы», наберусь впечатлений. И тогда вам расскажу. Сейчас тяжело что-то сказать. Да, эти правила работали в предсезонных играх. Но в регулярном чемпионате может быть совсем другое.

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