Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»

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Игра, состоявшаяся в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Сент-Луиса». В составе гостей две шайбы забросил Алекс Пьетранджело, отличившийся на 36-й минуте и на второй минуте овертайма. Также голами отметились Брэйден Шенн (9), Колтон Парайко (18) и Пол Штястны (44) с передачи Владимира Тарасенко.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BLUES WIN!!! The <a href="https://twitter.com/hashtag/stlblues?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#stlblues</a> take down the defending champs in overtime to open the 2017-18 season with a victory. <a href="https://twitter.com/hashtag/AllTogetherNowSTL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#AllTogetherNowSTL</a> <a href="https://t.co/huaTqBrg9O">pic.twitter.com/huaTqBrg9O</a></p>— St. Louis Blues (@StLouisBlues) <a href="https://twitter.com/StLouisBlues/status/915775252696887296?ref_src=twsrc%5Etfw">5 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

У «пингвинов» шайбы в активе Джастина Шульца (7), Олли Мяяття (33), Сидни Кросби (54) и Конора Шири (55). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

Следующим соперником «Сент-Луиса» будет «Даллас», а «Питтсбург» ждет встреча с «Чикаго».