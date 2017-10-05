Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»

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Игра, состоявшаяся в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Сент-Луиса». В составе гостей две шайбы забросил Алекс Пьетранджело, отличившийся на 36-й минуте и на второй минуте овертайма. Также голами отметились Брэйден Шенн (9), Колтон Парайко (18) и Пол Штястны (44) с передачи Владимира Тарасенко.
У «пингвинов» шайбы в активе Джастина Шульца (7), Олли Мяяття (33), Сидни Кросби (54) и Конора Шири (55). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи.
Следующим соперником «Сент-Луиса» будет «Даллас», а «Питтсбург» ждет встреча с «Чикаго».