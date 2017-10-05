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5 октября 2017, 9:27 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над «Питтсбургом»

МОСКВА, 5 окт — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» победили в овертайме действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хоккеисты Сент-Луис Блюз победили в овертайме действующего обладателя Кубка Стэнли Питтсбург Пингвинз в матче регулярного чемпионата НХЛ. Увеличить
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Игра, состоявшаяся в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:4 (2:1, 1:1, 1:2, 1:0) в пользу «Сент-Луиса». В составе гостей две шайбы забросил Алекс Пьетранджело, отличившийся на 36-й минуте и на второй минуте овертайма. Также голами отметились Брэйден Шенн (9), Колтон Парайко (18) и Пол Штястны (44) с передачи Владимира Тарасенко.

У «пингвинов» шайбы в активе Джастина Шульца (7), Олли Мяяття (33), Сидни Кросби (54) и Конора Шири (55). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи.

Следующим соперником «Сент-Луиса» будет «Даллас», а «Питтсбург» ждет встреча с «Чикаго».

5.10.2017 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Питтсбург Пингвинз 4:5 ОТ Сент-Луис Блюз
(1:2, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Майк Салливан Майк Йео
Вратари
Мэттью Мюррей Джейк Аллен
1-й период
00:50 Сидни Кросби
06:37 Джастин Шульц (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
Брэйден Шенн (Дж. Шворц, К. Гуннарссон) 08:31
16:26 Олли Мяяття
Колтон Парэйко 17:45
2-й период
26:15 Сидни Кросби
32:37 Олли Мяяття (Б. Раст, Е. Малкин)
Роберт Бортуццо 32:52
34:03 Джейк Гюнтцель
34:55
Алекс Пьетранджело (В. Соботка, П. Штястны) 35:37
3-й период
Пол Штястны (В. Соботка, В. Тарасенко) 43:38
Алекс Пьетранджело 45:26
Роберт Бортуццо 52:10
Брэйден Шенн 52:26
53:46 Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Е. Малкин)
54:40 Конор Шири (Г. Маккег, Б. Раст)
Овертайм
Алекс Пьетранджело (Б. Шенн, Дж. Шворц) 61:15
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Пьетранджело (Сент-Луис Блюз), П. Штястны (Сент-Луис Блюз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
Новости Матчи Состав Статистика
Питтсбург Пингвинз
Новости Матчи Состав Статистика
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