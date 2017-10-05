Ягр подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари» на один год

Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Чех получит $1 млн в качестве заработной платы, о дополнительных бонусах в контракте не сообщается.

Ранее чех сообщил, что стартующий сезон станет для него последним в карьере. В первом матче сезона-2017/18 «Калгари» 5 октября на выезде сыграет против «Эдмонтона».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Jagr looking good in the new <a href="https://twitter.com/hashtag/Flames?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Flames</a> silks! <a href="https://t.co/15ss3w8LXU">pic.twitter.com/15ss3w8LXU</a></p>— Calgary Flames (@NHLFlames) <a href="https://twitter.com/NHLFlames/status/915692600643874817?ref_src=twsrc%5Etfw">4 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.

В составе «Питтсбурга» он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).