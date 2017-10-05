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5 октября 2017, 1:05 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Ягр подписал контракт с клубом НХЛ «Калгари» на один год

ТАСС, 5 октября. Чешский нападающий Яромир Ягр подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 45-летним хоккеистом рассчитано на один сезон. Чех получит $1 млн в качестве заработной платы, о дополнительных бонусах в контракте не сообщается.

Ранее чех сообщил, что стартующий сезон станет для него последним в карьере. В первом матче сезона-2017/18 «Калгари» 5 октября на выезде сыграет против «Эдмонтона».

В минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах Ягр набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.

В составе «Питтсбурга» он становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010).

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