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4 октября 2017, 19:50 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» определился с составом на стартовые матчи стартующего регулярного чемпионата НХЛ.

Клуб Национальной хоккейной лиги Колорадо Эвеланш определился с составом на стартовые матчи стартующего регулярного чемпионата <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В состав команды попали четыре российских хоккеиста — вратарь Семён Варламов, защитники Никита Задоров, Андрей Миронов, а также нападающий Наиль Якупов.

«Лавины» начнут очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги выездными встречами с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз».

Колорадо Эвеланш
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