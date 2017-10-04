Варламов, Миронов, Задоров и Якупов попали в основной состав «Колорадо»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» определился с составом на стартовые матчи стартующего регулярного чемпионата НХЛ.
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В состав команды попали четыре российских хоккеиста — вратарь Семён Варламов, защитники Никита Задоров, Андрей Миронов, а также нападающий Наиль Якупов.
«Лавины» начнут очередной регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги выездными встречами с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз».
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