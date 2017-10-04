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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31219952/
4 октября 2017, 17:04 | Хоккей: НХЛ | Советский спорт

«Дайте коки, иначе убью!» Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете

Бывший форвард «Далласа» и московского «Динамо» Иржи Гудлер буйствовал во время перелета из Нью-Йорка в Прагу.

Бывший форвард Далласа и московского Динамо <span class=error>Иржи</span> <span class=error>Гудлер</span> буйствовал во время перелета из <nobr>Нью-Йорка</nobr> в Прагу. Увеличить
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Вот до чего может довести профессионального спортсмена временная безработица! В прошлом сезоне Иржи Гудлер сражался за «Даллас». До этого играл в НХЛ за «Флориду», «Калгари» и «Детройт». Успел отметится и в КХЛ выступлениями за «Лев» и московское «Динамо». Неоднократно сражался за сборную Чехии и ни в чем противозаконном замечен не был.

А нынешней осенью никто в НХЛ к 33-летнему форварду интереса не проявил. Контракта нет. Иржи решил махнуть домой. Сел в авиалайнер, следующий по маршруту Нью-Йорк — Прага. Ну и поскольку режимить ему никакого смысла не было, крепко набрался за время долгого перелета. Либо крепко выпил в аэропорту непосредственно перед посадкой на рейс. А в состоянии алкогольного (как минимум) опьянения оказался не вполне адекватен и напал на борт-проводника, требуя от него… наркотиков!

— Я вызвал пилота, мы вместе пытались успокоить пассажира, но безрезультатно, — рассказал потом борт-проводник в СМИ. — Он просил «коки». И я подумал, что речь идет о напитке. Но он ответил, что хочет не газировку, а белый порошок! И употребил по-английски слово «кокаин». Мы ему в этом естественно отказали. Напомнив, что на борту запрещено употреблять наркотики. В ответ Гудлер заявил, что в Праге позвонит своим друзьям. Я поинтересовался — что это значит? Он пояснил, что они меня убьют…

Далее Гудлер продолжил чудить. Он в прострации слонялся по салону. И в очередной раз вызвал законное возмущение стюардов, когда перепутал кухню с туалетом и пытался справить там малую нужду.

Затем, борт-проводникам удалось все же угомонить дебошира и оставшуюся часть рейса он провел спокойно в своем кресле. В целом, все закончилось благополучно.

Однако от экипажа поступило заявление в полицию. Сам же Гудлер факт хулиганства в самолете отрицает.

На предложение прокомментировать случившееся, Иржи ответил, что это всего лишь «небольшое недоразумение». А свое странное поведение объяснил тем, что боится летать. Вот и выпил немного шампанского — для храбрости.

Менеджерам КХЛ остается только дать совет на будущее. Если какой-то клуб решит заключить с Гудлером контракт — на дальних рейсах во Владивосток, Хабаровск и Пекин чеху не наливать!

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