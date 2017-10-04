«Дайте коки, иначе убью!» Чешский хоккеист Иржи Гудлер устроил дебош в самолете
Бывший форвард «Далласа» и московского «Динамо» Иржи Гудлер буйствовал во время перелета из
Нью-Йорка в Прагу.
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Видимо, что-то случилось...
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Вот до чего может довести профессионального спортсмена временная безработица! В прошлом сезоне Иржи Гудлер сражался за «Даллас». До этого играл в НХЛ за «Флориду», «Калгари» и «Детройт». Успел отметится и в КХЛ выступлениями за «Лев» и московское «Динамо». Неоднократно сражался за сборную Чехии и ни в чем противозаконном замечен не был.
А нынешней осенью никто в НХЛ к 33-летнему форварду интереса не проявил. Контракта нет. Иржи решил махнуть домой. Сел в авиалайнер, следующий по маршруту
— Я вызвал пилота, мы вместе пытались успокоить пассажира, но безрезультатно, — рассказал потом
Далее Гудлер продолжил чудить. Он в прострации слонялся по салону. И в очередной раз вызвал законное возмущение стюардов, когда перепутал кухню с туалетом и пытался справить там малую нужду.
Затем,
Однако от экипажа поступило заявление в полицию. Сам же Гудлер факт хулиганства в самолете отрицает.
На предложение прокомментировать случившееся, Иржи ответил, что это всего лишь «небольшое недоразумение». А свое странное поведение объяснил тем, что боится летать. Вот и выпил немного шампанского — для храбрости.
Менеджерам КХЛ остается только дать совет на будущее. Если
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