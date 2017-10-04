Старт сезона в НХЛ: что нужно знать

Знаете, в чем главная прелесть стартующего за океаном юбилейного 100-го сезона НХЛ? В его абсолютной непредсказуемости. Именно 100-го, ведь сезон-2004/05 пришлось пропустить по милости Гэри Беттмэна. Причем милость в данном случае стоит понимать в самом прямом смысле. Если бы не стойкость потратившего на лигу 24 года своей жизни комиссионера, убедившего владельцев, что план десятилетней давности с введением жесткого потолка зарплат все-таки стоит воплотить в жизнь, мы бы не получили чемпионат, в котором любой может обыграть любого. В том числе — и в плей-офф. И чем дальше — тем веселее.

К середине прошлого сезона лишь три команды набрали меньше 50 процентов очков. И то «Детройт» и «Баффало» отставали от приемлемого графика не более чем на два балла. И только «Аризона» с «Колорадо» с ходу прочно обосновались на дне. Конечно, двухочковая система, при которой очков вдруг может стать три, глубоко порочна. И от нее давно пора отказаться. Но сам факт такого соперничества, при котором к той самой середине на выход в плей-офф на «Востоке» претендовали все 16 команд, находясь в четырех очках от восьмерки, а на «Западе» — 12 и в тех же четырех, говорит об уникальной для всего мирового спорта конкуренции.

Когда 17-я команда регулярки («Айлендерс» был выше «Нэшвилла» по очкам, набранным в личных встречах) доходит до финала — это наводит на определенные размышления, особенно когда позади полтора месяца сезона в другой лиге, в том числе создававшейся как противовес гегемону. Размышления в духе того, что утка умеет и плавать, и ходить, и летать. Но делает все это она хреново. В то время как в Северной Америке вывели утку, которая плавает, как пингвин, бегает, как страус и летает, как сапсан.

Да, за последние девять лет только четыре клуба выигрывали Кубок Стэнли. Никто и не спорит. Вот только будущие чемпионы регулярно оказывались на краю пропасти. Но умудрялись не падать, несмотря на все на то основания. Сюрпризы — это в принципе про НХЛ. В любом раунде, в любой серии, в любом матче — возможно все. Регулярного чемпионата это тоже касается. Кто-то ждал «Эдмонтон» в плей-офф? А «Торонто»? А «Коламбус»? Разве что представители соответствующих сект типа «Свидетелей Гретцки», «Церкви Боба-чудотворца» и прочих «Бэбкокианцев».

Смотришь на НБА, где все идет к четвертому подряд финалу между «Голден Стэйт» и «Кливлендом», и диву даешься — смысл за всем этим следить? И даже куча громких переходов ничуть не изменила расклады. В НХЛ все совсем не так. В НХЛ внутренние резервы зачастую решают. В НХЛ технологические и тактические фишки могут стать тем небольшим преимуществом, что позволят тебе побеждать. В НХЛ грамотный менеджмент стал основой всего. В НХЛ давно наступила цифровая эра, но она все равно остается самой что ни на есть живой. В НХЛ, наконец, культ рабочей этики. Потому что она присуща лучшим из лучших. И потому что по-другому никак, иначе попросят на выход.

Это сложнейшая лига, выиграть которую дано далеко не каждому. Там играет весь цвет. И на фоне этого цвета выделяется немало представителей России. За которыми обязательно стоит последить.

РЕГЛАМЕНТ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

В чемпионате НХЛ участвует 31 клуб — с этого сезона к 30 командам добавился «Вегас Голден Найтс». В регулярном чемпионате клубы, разделенные на две конференции, и четыре дивизиона проводят по 82 матча. За победу (включая успех в овертайме/по буллитам) команды получают по 2 очка, за поражение в овертайме/по буллитам — 1 очко, за поражение в основное время — 0. В плей-офф попадает по восемь клубов, набравших больше всего очков, из «Запада» и «Востока» — по три лучших из каждого дивизиона, а также по две команды из каждой конференции с большим числом баллов, которые получают «уайлд кард». Регулярный чемпионат закончится 7 апреля 2018 года.

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