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4 октября 2017, 14:54 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

От $ 616 тыс. до $ 9,5 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ сезона-2017/18

Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов.

Главными российскими героями в зарплатной ведомости клубов Национальной хоккейной лиги остаются Александр Овечкин и Евгений Малкин чьи долгосрочные контракты остались неизменными. Увеличить
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Главными российскими героями в зарплатной ведомости клубов Национальной хоккейной лиги остаются Александр Овечкин и Евгений Малкин, чьи долгосрочные контракты остались неизменными. Оба наших форварда входят в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги, но уступают лидерам, которыми являются «чёрные ястребы» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $ 10,5 млн в год каждый) и универсал из «Лос-Анджелеса» Анже Копитар ($ 10 млн).

Самый значительный прогресс в зарплате сделал центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который два предыдущих сезона зарабатывал по $ 3 млн, но после подписания нового 8-летнего контракта более чем в два раза увеличил свой оклад. Его одноклубник Дмитрий Орлов также вправе быть довольным: с $ 2,57 млн он «пересел» на 6-летний договор размером в $ 5,1 млн ежегодной зарплаты.

Примечательна ситуация и у Александра Радулова, который удачно сменил «Монреаль» на «Даллас». Формальное увеличение контракта по сравнению с прошлым сезоном у него получилось незначительным — лишь $ 500 тыс. Однако в Техасе, где базируются «звёзды», намного меньше налоги: базовая ставка налогообложения составляет 39,05%, что намного меньше монреальских 53,02%. Следовательно одна лишь смена команды обеспечила Радулову более $ 1 млн налоговой экономии.

Бывшие звёзды КХЛ Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, перебравшись за океан, будут зарабатывать схожие суммы. У центрфорварда «Вегаса» Вадима Шипачёва кэпхит равен $ 4,5 млн, а реальная зарплата в первый энхаэловский сезон составит $ 5 млн «грязными», из которых $ 3 млн — базовый оклад, а $ 2 млн — подписной бонус. У Дадонова цифры выстроены чуть по-другому: контракт не на два, а на три сезона с кэпхитом $ 4 млн и пунктом о невозможности обмена, при этом базовая зарплата в первый год составляет лишь $ 650 тыс, а $ 4 млн — это единовременный бонус за подписание контракта.

Стоит добавить, что в приведённой таблице главным критерием является кэпхит, то есть сумма, которая учитывается под потолком зарплат каждого клуба. Если хоккеист с двусторонним контрактом отправляется в фарм-клуб, его зарплата падает примерно в 10 раз по сравнению с указанной.

Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ, сезон-2017/18 (односторонние контракты)

Игрок Клуб «Кэпхит»-2017/18
н. Александр Овечкин «Вашингтон» $ 9.53 млн
н. Евгений Малкин «Питтсбург» $ 9.5 млн
н. Евгений Кузнецов «Вашингтон» $ 7.8 млн
н. Владимир Тарасенко «Сент-Луис» $ 7.5 млн
в. Сергей Бобровский «Коламбус» $ 7.42 млн
н. Александр Радулов «Даллас» $ 6. 25 млн
н. Артемий Панарин «Коламбус» $ 6 млн
в. Семён Варламов «Колорадо» $ 5.9 млн
з. Дмитрий Орлов «Вашингтон» $ 5.1 млн
н. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» $ 4.76 млн
н. Артём Анисимов «Чикаго» $ 4.55 млн
з. Никита Зайцев «Торонто» $ 4.5 млн
н. Вадим Шипачёв «Вегас» $ 4.5 млн
з. Дмитрий Куликов «Виннипег» $ 4.33 млн
н. Николай Кулёмин «Айлендерс» $ 4.18 млн
з. Алексей Емелин «Нэшвилл» $ 4.1 млн
н. Евгений Дадонов «Флорида» $ 4 млн
в. Андрей Василевский «Тампа-Бэй» $ 3.5 млн
з. Никита Задоров «Колорадо» $ 2.15 млн
н. Владислав Наместников «Тампа-Бэй» $ 1.93 млн
в. Антон Худобин «Бостон» $ 1.2 млн
н. Александр Бурмистров «Ванкувер» $ 900 тыс.
н. Наиль Якупов «Колорадо» $ 875 тыс.

Двусторонние контракты НХЛ/ АХЛ

Игрок Клуб «Кэпхит» в НХЛ 2017/18
н. Герман Рубцов «Филадельфия» $ 925 тыс.
з. Алексей Береглазов «Рейнджерс» $ 925 тыс.
з. Андрей Миронов «Колорадо» $ 925 тыс.
з. Виктор Антипин «Баффало» $ 925 тыс.
н. Клим Костин «Сент-Луис» $ 925 тыс.
з. Иван Проворов «Филадельфия» $ 894 тыс.
н. Денис Гурьянов «Даллас» $ 894 тыс.
з. Михаил Сергачёв «Монреаль» $ 894 тыс.
з. Дмитрий Саморуков «Эдмонтон» $ 886 тыс.
н. Александр Волков «Тампа-Бэй» $ 864 тыс.
н. Николай Голдобин «Ванкувер» $ 863 тыс.
н. Никита Щербак «Монреаль» $ 863 тыс.
н. Евгений Свечников «Детройт» $ 863 тыс.
з. Ярослав Дыбленко «Нью-Джерси» $ 842 тыс.
н. Владислав Каменев «Нэшвилл» $ 833 тыс.
в. Александр Георгиев «Рейнджерс» $ 792 тыс.
н. Михаил Воробьёв «Филадельфия» $ 784 тыс.
н. Максим Мамин «Флорида» $ 757 тыс.
з. Андрей Педан «Питтсбург» $ 750 тыс.
н. Виталий Абрамов «Коламбус» $ 745 тыс.
н. Иван Барбашёв «Сент-Луис» $ 741 тыс.
н. Никита Сошников «Торонто» $ 737 тыс.
н. Яков Тренин «Нэшвилл» $ 730 тыс.
з. Сергей Зборовский «Рейнджерс» $ 728 тыс.
з. Олег Сосунов «Тампа-Бэй» $ 724 тыс.
н. Валентин Зыков «Каролина» $ 705 тыс.
н. Сергей Бойков «Колорадо» $ 681 тыс.
н. Радель Фазлеев «Филадельфия» $ 675 тыс.
з. Дмитрий Сергеев «Сент-Луис» $ 644 тыс.
н. Сергей Толчинский «Каролина» $ 616 тыс.
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