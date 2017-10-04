От $ 616 тыс. до $ 9,5 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ сезона-2017/18

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Главными российскими героями в зарплатной ведомости клубов Национальной хоккейной лиги остаются Александр Овечкин и Евгений Малкин, чьи долгосрочные контракты остались неизменными. Оба наших форварда входят в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги, но уступают лидерам, которыми являются «чёрные ястребы» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $ 10,5 млн в год каждый) и универсал из «Лос-Анджелеса» Анже Копитар ($ 10 млн).

Самый значительный прогресс в зарплате сделал центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который два предыдущих сезона зарабатывал по $ 3 млн, но после подписания нового 8-летнего контракта более чем в два раза увеличил свой оклад. Его одноклубник Дмитрий Орлов также вправе быть довольным: с $ 2,57 млн он «пересел» на 6-летний договор размером в $ 5,1 млн ежегодной зарплаты.

Примечательна ситуация и у Александра Радулова, который удачно сменил «Монреаль» на «Даллас». Формальное увеличение контракта по сравнению с прошлым сезоном у него получилось незначительным — лишь $ 500 тыс. Однако в Техасе, где базируются «звёзды», намного меньше налоги: базовая ставка налогообложения составляет 39,05%, что намного меньше монреальских 53,02%. Следовательно одна лишь смена команды обеспечила Радулову более $ 1 млн налоговой экономии.

Бывшие звёзды КХЛ Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, перебравшись за океан, будут зарабатывать схожие суммы. У центрфорварда «Вегаса» Вадима Шипачёва кэпхит равен $ 4,5 млн, а реальная зарплата в первый энхаэловский сезон составит $ 5 млн «грязными», из которых $ 3 млн — базовый оклад, а $ 2 млн — подписной бонус. У Дадонова цифры выстроены чуть по-другому: контракт не на два, а на три сезона с кэпхитом $ 4 млн и пунктом о невозможности обмена, при этом базовая зарплата в первый год составляет лишь $ 650 тыс, а $ 4 млн — это единовременный бонус за подписание контракта.



Стоит добавить, что в приведённой таблице главным критерием является кэпхит, то есть сумма, которая учитывается под потолком зарплат каждого клуба. Если хоккеист с двусторонним контрактом отправляется в фарм-клуб, его зарплата падает примерно в 10 раз по сравнению с указанной.

Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ, сезон-2017/18 (односторонние контракты)

Игрок Клуб «Кэпхит»-2017/18 н. Александр Овечкин «Вашингтон» $ 9.53 млн н. Евгений Малкин «Питтсбург» $ 9.5 млн н. Евгений Кузнецов «Вашингтон» $ 7.8 млн н. Владимир Тарасенко «Сент-Луис» $ 7.5 млн в. Сергей Бобровский «Коламбус» $ 7.42 млн н. Александр Радулов «Даллас» $ 6. 25 млн н. Артемий Панарин «Коламбус» $ 6 млн в. Семён Варламов «Колорадо» $ 5.9 млн з. Дмитрий Орлов «Вашингтон» $ 5.1 млн н. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» $ 4.76 млн н. Артём Анисимов «Чикаго» $ 4.55 млн з. Никита Зайцев «Торонто» $ 4.5 млн н. Вадим Шипачёв «Вегас» $ 4.5 млн з. Дмитрий Куликов «Виннипег» $ 4.33 млн н. Николай Кулёмин «Айлендерс» $ 4.18 млн з. Алексей Емелин «Нэшвилл» $ 4.1 млн н. Евгений Дадонов «Флорида» $ 4 млн в. Андрей Василевский «Тампа-Бэй» $ 3.5 млн з. Никита Задоров «Колорадо» $ 2.15 млн н. Владислав Наместников «Тампа-Бэй» $ 1.93 млн в. Антон Худобин «Бостон» $ 1.2 млн н. Александр Бурмистров «Ванкувер» $ 900 тыс. н. Наиль Якупов «Колорадо» $ 875 тыс.

Двусторонние контракты НХЛ/ АХЛ