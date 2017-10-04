От $ 616 тыс. до $ 9,5 млн. Все зарплаты россиян в НХЛ сезона-2017/18
Кузнецов и Орлов «сделали кассу». И это без бонусов.
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Главными российскими героями в зарплатной ведомости клубов Национальной хоккейной лиги остаются Александр Овечкин и Евгений Малкин, чьи долгосрочные контракты остались неизменными. Оба наших форварда входят в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги, но уступают лидерам, которыми являются «чёрные ястребы» Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $ 10,5 млн в год каждый) и универсал из «Лос-Анджелеса» Анже Копитар ($ 10 млн).
Самый значительный прогресс в зарплате сделал центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который два предыдущих сезона зарабатывал по $ 3 млн, но после подписания нового 8-летнего контракта более чем в два раза увеличил свой оклад. Его одноклубник Дмитрий Орлов также вправе быть довольным: с $ 2,57 млн он «пересел» на 6-летний договор размером в $ 5,1 млн ежегодной зарплаты.
Примечательна ситуация и у Александра Радулова, который удачно сменил «Монреаль» на «Даллас». Формальное увеличение контракта по сравнению с прошлым сезоном у него получилось незначительным — лишь $ 500 тыс. Однако в Техасе, где базируются «звёзды», намного меньше налоги: базовая ставка налогообложения составляет 39,05%, что намного меньше монреальских 53,02%. Следовательно одна лишь смена команды обеспечила Радулову более $ 1 млн налоговой экономии.
Бывшие звёзды КХЛ Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов, перебравшись за океан, будут зарабатывать схожие суммы. У центрфорварда «Вегаса» Вадима Шипачёва кэпхит равен $ 4,5 млн, а реальная зарплата в первый энхаэловский сезон составит $ 5 млн «грязными», из которых $ 3 млн — базовый оклад, а $ 2 млн — подписной бонус. У Дадонова цифры выстроены чуть по-другому: контракт не на два, а на три сезона с кэпхитом $ 4 млн и пунктом о невозможности обмена, при этом базовая зарплата в первый год составляет лишь $ 650 тыс, а $ 4 млн — это единовременный бонус за подписание контракта.
Стоит добавить, что в приведённой таблице главным критерием является кэпхит, то есть сумма, которая учитывается под потолком зарплат каждого клуба. Если хоккеист с двусторонним контрактом отправляется в
Зарплаты российских хоккеистов в НХЛ, сезон-2017/18 (односторонние контракты)
|Игрок
|Клуб
|«Кэпхит»-2017/18
|н. Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|$ 9.53 млн
|н. Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|$ 9.5 млн
|н. Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|$ 7.8 млн
|н. Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|$ 7.5 млн
|в. Сергей Бобровский
|«Коламбус»
|$ 7.42 млн
|н. Александр Радулов
|«Даллас»
|$ 6. 25 млн
|н. Артемий Панарин
|«Коламбус»
|$ 6 млн
|в. Семён Варламов
|«Колорадо»
|$ 5.9 млн
|з. Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|$ 5.1 млн
|н. Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|$ 4.76 млн
|н. Артём Анисимов
|«Чикаго»
|$ 4.55 млн
|з. Никита Зайцев
|«Торонто»
|$ 4.5 млн
|н. Вадим Шипачёв
|«Вегас»
|$ 4.5 млн
|з. Дмитрий Куликов
|«Виннипег»
|$ 4.33 млн
|н. Николай Кулёмин
|«Айлендерс»
|$ 4.18 млн
|з. Алексей Емелин
|«Нэшвилл»
|$ 4.1 млн
|н. Евгений Дадонов
|«Флорида»
|$ 4 млн
|в. Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй»
|$ 3.5 млн
|з. Никита Задоров
|«Колорадо»
|$ 2.15 млн
|н. Владислав Наместников
|«Тампа-Бэй»
|$ 1.93 млн
|в. Антон Худобин
|«Бостон»
|$ 1.2 млн
|н. Александр Бурмистров
|«Ванкувер»
|$ 900 тыс.
|н. Наиль Якупов
|«Колорадо»
|$ 875 тыс.
Двусторонние контракты НХЛ/ АХЛ
|Игрок
|Клуб
|«Кэпхит» в НХЛ 2017/18
|н. Герман Рубцов
|«Филадельфия»
|$ 925 тыс.
|з. Алексей Береглазов
|«Рейнджерс»
|$ 925 тыс.
|з. Андрей Миронов
|«Колорадо»
|$ 925 тыс.
|з. Виктор Антипин
|«Баффало»
|$ 925 тыс.
|н. Клим Костин
|«Сент-Луис»
|$ 925 тыс.
|з. Иван Проворов
|«Филадельфия»
|$ 894 тыс.
|н. Денис Гурьянов
|«Даллас»
|$ 894 тыс.
|з. Михаил Сергачёв
|«Монреаль»
|$ 894 тыс.
|з. Дмитрий Саморуков
|«Эдмонтон»
|$ 886 тыс.
|н. Александр Волков
|«Тампа-Бэй»
|$ 864 тыс.
|н. Николай Голдобин
|«Ванкувер»
|$ 863 тыс.
|н. Никита Щербак
|«Монреаль»
|$ 863 тыс.
|н. Евгений Свечников
|«Детройт»
|$ 863 тыс.
|з. Ярослав Дыбленко
|«Нью-Джерси»
|$ 842 тыс.
|н. Владислав Каменев
|«Нэшвилл»
|$ 833 тыс.
|в. Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|$ 792 тыс.
|н. Михаил Воробьёв
|«Филадельфия»
|$ 784 тыс.
|н. Максим Мамин
|«Флорида»
|$ 757 тыс.
|з. Андрей Педан
|«Питтсбург»
|$ 750 тыс.
|н. Виталий Абрамов
|«Коламбус»
|$ 745 тыс.
|н. Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|$ 741 тыс.
|н. Никита Сошников
|«Торонто»
|$ 737 тыс.
|н. Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|$ 730 тыс.
|з. Сергей Зборовский
|«Рейнджерс»
|$ 728 тыс.
|з. Олег Сосунов
|«Тампа-Бэй»
|$ 724 тыс.
|н. Валентин Зыков
|«Каролина»
|$ 705 тыс.
|н. Сергей Бойков
|«Колорадо»
|$ 681 тыс.
|н. Радель Фазлеев
|«Филадельфия»
|$ 675 тыс.
|з. Дмитрий Сергеев
|«Сент-Луис»
|$ 644 тыс.
|н. Сергей Толчинский
|«Каролина»
|$ 616 тыс.
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