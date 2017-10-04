Букмекеры назвали главных фаворитов НХЛ сезона-2017/18

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Фаворитами считаются «Питтсбург Пингвинз» (8.00) и «Вашингтон Кэпиталз» (8.80). Также в число основных претендентов входят «Эдмонтон Ойлерс» (9.70), «Тампа-Бэй Лайтнингс» и «Чикаго Блэкхоукс» (по 11.5).



Следом идут «Анахайм Дакс» (12.0), а также «Нэшвилл Предаторз», «Даллас Старс», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (по 15.0).

Фаворитом «Арт Росс Трофи» считается Коннор Макдэвид (2.75). За ним идут Патрик Кейн (4.32), Леон Драйзайтль (8.00), Сидни Кросби (10.0), Никита Кучеров (11.0) и Евгений Малкин (13.0).

Фавориты на звание лучшего бомбардира среди россиян — Кучеров (4.00), Малкин, Александр Овечкин и Владимир Тарасенко (по 5.00).