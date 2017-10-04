Вся правда о том, как Вадима Шипачева отправили в фарм-клуб «Вегаса»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Павел Лысенков

1. Зачем Шипачева отправили в АХЛ?

Этой ночью «Вегас» отправил в АХЛ троих — форварда Вадима Шипачева, защитников Алекса Тука и Ши Теодора.

Конечно, многие начали злорадствовать: «А-а, куда поехал Шипачев? Его даже с двухлетним контрактом на $9 млн сослали вниз. Так ему и надо! Сидел бы в СКА, не высовывался!».

На самом деле, как я думаю, Шипачев даже не поехал в «Чикаго Вулфс». Он сидит сейчас в одном из казино Вегаса, меланхолично пьет безалкогольный коктейль через трубочку и ставит в рулетке на номер «87». Что, нет такого? Тогда на черное.

«Вегас» имел формальное право послать этих трех игроков в АХЛ для того, чтобы подчистить ростер к старту сезона — причем эти хоккеисты не попадают на драфт отказов, то есть клуб их не теряет.

Первый матч «Вегас» проведет в пятницу. К этому времени вы увидите, как генменеджер Джордж Макфи сделает один-два обмена — видимо, с участием защитников, потому что их в команде перебор. В том, что Шипачев и Теодор в пятницу сыграют за «Вегас», я почти не сомневаюсь.

2. Новости по Ягру.

Я не слезу с темы Яромира Ягра, и вот какая еще информация у меня есть:

— «Калгари» сейчас занимается оформлением документов Ягра. Он же всю жизнь выступал, то есть работал в США. А сейчас нужно право на то, чтобы трудиться в Канаде. Это займет какое-то время;.

— средний возраст «Калгари» с приходом Ягра подскочил — вжух! — с 27,9 до 29,3 лет. Как же хорошо тут работает фраза «Да я вам в отцы гожусь!»;.

— за 24 часа, как стало известно о переходе Яромира в «Калгари», были заказаны три тысячи свитеров с номером 68 — причем не только в Канаде, а по всему миру. Три. Тысячи. Свитеров. За сутки. Да, могло быть и больше, но вы посчитайте, сколько таких суток будет во время действия контракта Ягра. Очень умный маркетинговый ход «Флэймз»;.

— Если Ягр не сломается, то 13 февраля 2018 года в матче против «Бостона» обгонит Горди Хоу по количеству матчей за карьеру в НХЛ. Сейчас расклад выглядит так: Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Рон Фрэнсис (1731), Ягр (1711). Да, Яромир, только ради этого стоило подписать контракт на один год на один миллион долларов!

3. Вехи Овечкина.

Больших цифр может достигнуть и Александр Овечкин. Речь идет о 1000 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру (сейчас — 921) и 600 голах (сейчас — 558).

Но для этого Ови должен провести 79 матчей в первенстве, что реально. Год назад Овечкин сыграл 82, за два года до этого — 79, за три — 81. «Русская машина не ломается», — девиз Александра Великого.

Также Овечкин должен забить 42 гола за сезон, и вероятность этого ниже. Но тоже есть. Если и случится это, то видимо, только в апреле. Так что пока не спешите покупать тортики и зажигать свечи.