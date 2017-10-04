Клуб НХЛ «Нэшвилл» отправил российского хоккеиста Владислава Каменева в фарм-клуб

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В минувшем сезоне 21-летний российский нападающий сыграл два матча за «Предаторз». В пяти предсезонных матчах на его счету две результативные передачи. Вместе с ним в фарм-клуб переведен канадский форвард Фредерик Годро.

«Нэшвилл» начнет регулярный чемпионат НХЛ в четверг выездным матчем с «Бостон Брюинз».