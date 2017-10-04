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4 октября 2017, 12:16 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Нэшвилл» отправил российского хоккеиста Владислава Каменева в фарм-клуб

«Нэшвилл Предаторз» отправил российского форварда Владислава Каменева в фарм-клуб «Милуоки Эдмиралс», выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL), сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Клуб НХЛ Нэшвилл отправил российского хоккеиста Владислава Каменева в фарм-клуб - Фото Увеличить
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В минувшем сезоне 21-летний российский нападающий сыграл два матча за «Предаторз». В пяти предсезонных матчах на его счету две результативные передачи. Вместе с ним в фарм-клуб переведен канадский форвард Фредерик Годро.

«Нэшвилл» начнет регулярный чемпионат НХЛ в четверг выездным матчем с «Бостон Брюинз».

Нэшвилл Предаторз
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