Клуб НХЛ «Нэшвилл» отправил российского хоккеиста Владислава Каменева в фарм-клуб
«Нэшвилл Предаторз» отправил российского форварда Владислава Каменева в
фарм-клуб «Милуоки Эдмиралс», выступающий в Американской хоккейной лиге (AHL), сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
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В минувшем сезоне 21-летний российский нападающий сыграл два матча за «Предаторз». В пяти предсезонных матчах на его счету две результативные передачи. Вместе с ним в
«Нэшвилл» начнет регулярный чемпионат НХЛ в четверг выездным матчем с «Бостон Брюинз».
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