«Баффало» подписал 8-летний контракт на $80 млн с нападающим Айкелом
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Клуб НХЛ «Баффало» подписал контракт на 80 миллионов долларов с нападающим Джеком Айкелом, сообщается на официальном сайте команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С 20-летним игроком подписано восьмилетнее соглашение до конца сезона-2025/26 со средним окладом в 10 миллионов в год.
Айкел выступает за «Баффало» с 2015 года и с тех пор провел 142 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 113 (48 шайб + 65 передач) очков. Контракт новичка Айкела с «Баффало» истекал в сезоне-2017/18.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter