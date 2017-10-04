«Баффало» подписал 8-летний контракт на $80 млн с нападающим Айкелом

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С 20-летним игроком подписано восьмилетнее соглашение до конца сезона-2025/26 со средним окладом в 10 миллионов в год.

Айкел выступает за «Баффало» с 2015 года и с тех пор провел 142 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 113 (48 шайб + 65 передач) очков. Контракт новичка Айкела с «Баффало» истекал в сезоне-2017/18.