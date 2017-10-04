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4 октября 2017, 8:58 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вегас» отправил Шипачева в фарм-клуб в АХЛ

МОСКВА, 4 окт — Р-Спорт. Новичок НХЛ «Вегас» отправил российского форварда Вадима Шипачева в свой фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на официальном сайте команды из Лас-Вегаса.

Новичок НХЛ Вегас отправил российского форварда Вадима Шипачева в свой фарм-клуб Чикаго Вулвз выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) сообщается на официальном сайте команды из Лас-Вегаса. Увеличить
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Об этом объявил генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи. Шипачев в составе «Вегаса» сыграл в четырех из семи предсезонных матчей, отметившись одной результативной передачей.

В мае «Вегас» подписал с Шипачевым, ранее выступавшим в череповецкой «Северстали» и санкт-петербургском СКА, двухлетний контракт.

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