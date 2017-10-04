«Вегас» отправил Шипачева в фарм-клуб в АХЛ

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Об этом объявил генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи. Шипачев в составе «Вегаса» сыграл в четырех из семи предсезонных матчей, отметившись одной результативной передачей.