«Вегас» отправил Шипачева в фарм-клуб в АХЛ
МОСКВА, 4 окт —
Р-Спорт. Новичок НХЛ «Вегас» отправил российского форварда Вадима Шипачева в свой фарм-клуб «Чикаго Вулвз», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), сообщается на официальном сайте команды из Лас-Вегаса.
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Об этом объявил генеральный менеджер «рыцарей» Джордж Макфи. Шипачев в составе «Вегаса» сыграл в четырех из семи предсезонных матчей, отметившись одной результативной передачей.
В мае «Вегас» подписал с Шипачевым, ранее выступавшим в череповецкой «Северстали» и
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