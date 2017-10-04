НХЛ идет в Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду за океаном открывается 101-й сезон

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Фактически этот сезон будет 100-м игровым, так как чемпионат-2004/05 не проводился из-за локаута, и на протяжении турнира НХЛ продолжит празднование юбилея. В первый день регулярного чемпионата-2017/18 запланированы для проведения матчи «Виннипег» — «Торонто», «Питтсбург» — «Сент-Луис», «Эдмонтон» — «Калгари», «Сан-Хосе» — «Филадельфия».

Паузы на Олимпиаду не будет

Открывающийся сезон в первую очередь интересен двумя моментами: в лигу вступил новый клуб — «Вегас Голден Найтс» (таким образом, в НХЛ теперь играет 31 команда) и впервые с 1994 года в олимпийский сезон регулярный чемпионат не прервется. Точка в этой истории была поставлена в апреле, когда руководство НХЛ объявило, не лига примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

«С целью прекратить все спекуляции на данную тему, мы подтверждаем, что в календаре сезона-2017/18 не будет предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры», — говорилось в сообщении НХЛ. Хоккеисты лиги принимали участие во всех Олимпийских играх с 1998 года.

Малкин — в шаге от рекорда

Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин и Сидни Кросби (слева направо) AFP 2017

В июне «Питтсбургу» удалось стать первой с 1998 года командой, защитившей титул обладателя Кубка Стэнли. В новом сезоне «Пингвинз» постараются выиграть трофей в третий раз подряд, чего в НХЛ не делал никто с начала 80-х годов («Айлендерс» выиграли три кубка с 1981 по 1983 год).

Россиянин Евгений Малкин летом стал четвертым российским игроком, завоевавшим три Кубка Стэнли, после Игоря Ларионова, Сергея Федорова (оба — в 1997, 1998 и 2002 году с «Детройтом») и Сергея Брылина (1995, 2000, 2003 — с «Нью-Джерси»). Три перстня также имеют Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар, но у Фетисова последний из них был завоеван в качестве тренера, а у Гончара последние два в тренерском штабе «Питтсбурга».

Таким образом, Малкин имеет шанс стать первым в истории россиянином четырехкратным чемпионом НХЛ. Добиться этого форварду будет не так просто: в межсезонье состав «Пингвинов» покинули несколько ведущих игроков: вратарь Марк-Андре Флери, форварды Крис Куниц, Ник Бонино, Мэтт Каллен.

13-й сезон Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин во время матча с "Лос-Анджелесом" Reuters

Повышенное внимание по традиции будет приковано к «Вашингтону», победителю последних двух регулярных чемпионатов НХЛ. Столичная команда каждый год грезит Кубком Стэнли, но за 12 сезонов, что в ней Александр Овечкин, она ни разу не проходила дальше второго раунда.

После прошлого сезона и очередного поражения от «Питтсбурга» в плей-офф пошли разговоры о том, что необходимо избавиться от Овечкина, но этого не произошло. Долгосрочные контракты с клубом в межсезонье подписали россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Последний, по словам главного тренера «Вашингтона» Барри Троца, начнет сезон в одной тройке с Александром Овечкиным.

Российское движение

Александр Радулов (слева) AFP 2017

Большая группа российских игроков в межсезонье сменила команды. Александр Радулов перешел из «Монреаля» в «Даллас», где будет играть в первой тройке нападения со звездами НХЛ Джейми Бенном и Тайлером Сегином, Артемий Панарин из «Чикаго» отправился в «Коламбус», а Алексей Емелин — из «Монреаля» в «Нэшвилл». Александр Бурмистров теперь будет играть за «Ванкувер», Дмитрий Куликов — за «Виннипег», а Наиль Якупов в «Колорадо» предпримет попытку перезапустить карьеру.

Считавшийся самым русским клубом НХЛ «Монреаль» в межсезонье расстался с пятью российскими игроками, остался только молодой форвард Никита Щербак, выступающий за фарм. Теперь больше всего россиян — по четыре — в «Колорадо» и «Тампе», в основе которой, как ожидается, будет играть 19-летний защитник Михаил Сергачев. В «Колорадо» начинает сезон пропустивший последние восемь месяцев вратарь Семен Варламов.

Десять россиян в межсезонье сменили КХЛ на НХЛ: Вадим Шипачев (стал игроком «Вегаса»), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — «Флорида»), Андрей Миронов («Колорадо»), Алексей Береглазов («Рейнджерс»), Виктор Антипин («Баффало»), Клим Костин («Сент-Луис»), Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»), Михаил Воробьев («Филадельфия»), Зият Пайгин («Эдмонтон»).

Нападающий "Флориды Пантерз" чех Яромир Ягр. AFP 2017

На протяжении межсезонья одной из самых обсуждаемых тем был вопрос о месте продолжения карьеры самого возрастного игрока НХЛ Яромира Ягра. О своем интересе к чеху успел заявить и клуб КХЛ «Нефтехимик». Однако третьего пришествия форварда в Россию не случилось: за несколько дней до начала сезона НХЛ чех, которому в феврале исполнится 46 лет, подписал соглашение с «Калгари». «На 99,9% это мой последний сезон в НХЛ, и я смогу сказать, что хотя бы раз в моей карьере я играл в Канаде», — заявил Ягр.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ впервые с 2011 года пройдут за пределами Северной Америки: «Колорадо» и «Оттава» проведут две игры в Стокгольме в ноябре. Плюс команды сыграют три матча на открытом воздухе: «Монреаль» и «Оттава» 16 декабря встретятся в рамках «Столетней классики», 1 января «Баффало» примет «Рейнджерс» в «Зимней классике», а 3 марта «Вашингтон» и «Торонто» сойдутся в «Стадионной серии». Матч всех звезд, не проводившийся в олимпийский сезон с 2002 года, в конце января примет Тампа.