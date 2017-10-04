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4 октября 2017, 1:24 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Эдмонтон» отправил российского форварда Слепышева в АХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Антон Слепышев отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бейкерсфилд» на один матч, чтобы набрать игровую форму после восстановления от травмы. Об этом сообщает пресс-служба «Эдмонтона».

По словам главного тренера Эдмонтона <span class=error>Тодда</span> Маклеллана российскому хоккеисту надо набрать игровую форму перед матчами в <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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В это межсезонье 23-летний россиянин не принял участие в предсезонном лагере «Эдмонтона» из-за травмы ноги. Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан отметил, что Слепышев проведет в АХЛ один матч, чтобы набрать игровую форму перед играми регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне Слепышев в составе «Эдмонтона» сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 передач).

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