«Эдмонтон» отправил российского форварда Слепышева в АХЛ

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В это межсезонье 23-летний россиянин не принял участие в предсезонном лагере «Эдмонтона» из-за травмы ноги. Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан отметил, что Слепышев проведет в АХЛ один матч, чтобы набрать игровую форму перед играми регулярного чемпионата НХЛ.

В прошлом сезоне Слепышев в составе «Эдмонтона» сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 передач).