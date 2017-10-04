«Эдмонтон» отправил российского форварда Слепышева в АХЛ
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Антон Слепышев отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бейкерсфилд» на один матч, чтобы набрать игровую форму после восстановления от травмы. Об этом сообщает
пресс-служба «Эдмонтона».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В это межсезонье 23-летний россиянин не принял участие в предсезонном лагере «Эдмонтона»
В прошлом сезоне Слепышев в составе «Эдмонтона» сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, в которых набрал 10 очков (4 шайбы + 6 передач).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter