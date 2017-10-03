Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского защитника Андрея Педана в «Питтсбург»

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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» также получил от «Ванкувера» право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года. В обратном направлении проследовал канадский защитник Деррик Пулио.

В понедельник «Ванкувер» выставил Педана на драфт отказов. В минувшем сезоне 24-летний россиянин выступал за фарм-клуб «Ванкувера» — «Ютика Кометс». Всего на счету россиянина 13 матчей в НХЛ за карьеру.

На счету 23-летнего Пулио в прошедшем сезоне 11 матчей за «Питтсбург».