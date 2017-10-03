Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского защитника Андрея Педана в «Питтсбург»
МОСКВА, 3 окт —
Р-Спорт. Российский защитник Андрей Педан в результате обмена перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте канадского клуба Национальной хоккейной лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» также получил от «Ванкувера» право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года. В обратном направлении проследовал канадский защитник Деррик Пулио.
В понедельник «Ванкувер» выставил Педана на драфт отказов. В минувшем сезоне 24-летний россиянин выступал за
На счету 23-летнего Пулио в прошедшем сезоне 11 матчей за «Питтсбург».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter