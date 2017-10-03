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3 октября 2017, 21:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Клуб НХЛ «Ванкувер» обменял российского защитника Андрея Педана в «Питтсбург»

МОСКВА, 3 окт — Р-Спорт. Российский защитник Андрей Педан в результате обмена перешел из «Ванкувер Кэнакс» в «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте канадского клуба Национальной хоккейной лиги.

Российский защитник Андрей Педан в результате обмена перешел из Ванкувер Кэнакс в Питтсбург Пингвинз сообщается на официальном сайте канадского клуба Национальной хоккейной лиги. Увеличить
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Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург» также получил от «Ванкувера» право выбора в четвертом раунде драфта 2018 года. В обратном направлении проследовал канадский защитник Деррик Пулио.

В понедельник «Ванкувер» выставил Педана на драфт отказов. В минувшем сезоне 24-летний россиянин выступал за фарм-клуб «Ванкувера» — «Ютика Кометс». Всего на счету россиянина 13 матчей в НХЛ за карьеру.

На счету 23-летнего Пулио в прошедшем сезоне 11 матчей за «Питтсбург».

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