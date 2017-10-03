Кубок Стэнли выиграет «Питтсбург», «Тампа» или «Эдмонтон». Но не «Вашингтон»

КТО ВЫИГРАЕТ КУБОК СТЭНЛИ?

Еронко : Назову четырех главных кандидатов: «Тампа-Бэй», «Питтсбург», «Даллас» и «Анахайм». Почему именно они? С «Питтсбургом» все понятно — это действующий чемпион, состав которого хуже не стал, а из важных игроков ушел разве что Ник Бонино. Ему замену найдут, плюс вернется Крис Летанг, который не играл в плей-офф из-за травмы.

«Тампа» — потому что имеет в составе одного из самых талантливых игроков поколения — речь, конечно, о Никите Кучерове. Плюс монстр в защите, который именно в плане оборонительных навыков лучший в НХЛ — Виктор Хедман. «Даллас»? Я верю в то, что авантюрный хоккей Линди Раффа, смешанный со стилем Кена Хичкока, принесет свои плоды — и у «Старз» в составе есть супертрио Бенн — Сегин — Радулов. Что важно, теперь есть и хороший вратарь — Бен Бишоп, который доходил с «Тампой» до финала Кубка Стэнли. «Анахайм» — по глубине состава однозначно в тройке в НХЛ, мощнейшая центральная линия.

Зислис : Выиграет команда с «Запада». Мне нравится «Анахайм» — я думал, что они выйдут в финал в прошлом плей-офф. Но Кори Перри и Райан Гетцлаф моложе не становятся. Поэтому поставлю на «Эдмонтон». Новому герою и кумиру поколения все поднесут на блюдечке — все уже решено (смеется). Сидни Кросби и «Питтсбург» взяли два Кубка — они молодцы, но третий раз подряд им выиграть не удастся. Три — это реально тяжело, за два сезона у команды накопилось очень много матчей. А вот «Ойлерз» — если они сделают один грамотный трейд и укрепят оборону, то у них все шансы. Команда молодая, есть и габариты, и мастерство, и приличный вратарь, и хороший тренер.

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ И ЛУЧШИМ СНАЙПЕРОМ НХЛ?

Еронко : Бомбардиром — Коннор Макдэвид, если не сломается. А что касается лучшего снайпера, мне что-то подсказывает, что им будет Остон Мэттьюс.

Зислис : По бомбардиру вопросов нет — это Макдэвид. Он в таком порядке, что я не представляю, что он должен сделать, чтобы проиграть. Я общался с хоккеистами, которые играли вместе с ним — Наилем Якуповым и Антоном Слепышевым. По отношению ко всему, по тому, как Коннор ведет себя в коллективе, это адекватный парень, правильный канадец — звездняка у него не будет, он не загуляет.

У меня две кандидатуры лучшего снайпера: оба родились на территории бывшей Российской империи — это Владимир Тарасенко и Патрик Лайне. Поставлю на Тарасенко — он должен наконец выиграть «Ришара».

КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ РОССИЙСКИМ БОМБАРДИРОМ НХЛ?

Еронко : Кучеров, конечно. Насчет Евгения Малкина не уверен, и дело даже не в травмах. Кучеров был лучшим в прошлом сезоне и по среднему количеству очков за игру — сейчас он может набрать «под сотку». Малкин любит поиграть спустя рукава два периода из трех.

Зислис : Еще бы год-два назад я назвал Малкина, но он из-за травм пропускает много матчей. Проведет он 82 встречи без перерывов — станет лучшим из наших. А так соглашусь с Игорем — возвращается Стивен Стэмкос, и с ним Кучеров может набрать даже 90 очков за чемпионат.

Что ждет Александра ОВЕЧКИНА? AFP 2017

СКОЛЬКО ШАЙБ ЗАБРОСИТ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН?

Еронко : Не меньше 40, даже не сомневаюсь. Если Овечкин сыграет, как в прошлом сезоне с ноября по декабрь, то он и 50 забьет легко. Характерная фишка: если Александр выходил вместе с Кузнецовым в последние два сезона, то результативность в пересчете на 60 минут была выше, чем с Никласом Бэкстремом — разница больше, чем в шайбу. Но со шведом они и пропускают в два раза меньше. Кубок Стэнли? Теему Селянне пришел в лигу в 1992 году, выиграл Кубок в 2007-м. У Овечкина все впереди.

Зислис : После прошлого сезона, когда его очень много критиковали — он играл не так, как от него ждали — наверняка Овечкин понимает, что ему надо многое менять в своей игре. И по его поведению в межсезонье это заметно. Александр объективно не так молод, и вряд ли мы увидим Овечкина формата середины и конца нулевых. Да и не так важно, как он сыграет в регулярном чемпионате — главное, что будет в плей-офф. Например, в прошлом Кубке Стэнли именно Овечкина не хватило, чтобы пройти «Питтсбург».

Раскроется ли, наконец, талант Наиля ЯКУПОВА? AFP 2017

КТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ РОССИЙСКИМ ОТКРЫТИЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?

Еронко : Я бы поставил на игроков «Колорадо» — Никиту Задорова и Наиля Якупова. Якупова отрядили в тройку с Мэттом Дюшеном и бывшим «студентом» Алексом Керфутом, в ней Наиль способен подняться хотя бы на тот уровень, на котором он играл в первом сезоне. Сейчас видно, что Якупов получает удовольствие от игры.