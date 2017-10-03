Кубок Стэнли выиграет «Питтсбург», «Тампа» или «Эдмонтон». Но не «Вашингтон»
Корреспонденты отдела хоккея Игорь ЕРОНКО и Михаил ЗИСЛИС перед стартом нового сезона НХЛ ответили на ключевые вопросы, касающиеся заокеанской лиги, в онлайне на
Ютуб-канале «СЭ».
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КТО ВЫИГРАЕТ КУБОК СТЭНЛИ?
Еронко: Назову четырех главных кандидатов: «Тампа-Бэй», «Питтсбург», «Даллас» и «Анахайм». Почему именно они? С «Питтсбургом» все понятно — это действующий чемпион, состав которого хуже не стал, а из важных игроков ушел разве что Ник Бонино. Ему замену найдут, плюс вернется Крис Летанг, который не играл в
«Тампа» — потому что имеет в составе одного из самых талантливых игроков поколения — речь, конечно, о Никите Кучерове. Плюс монстр в защите, который именно в плане оборонительных навыков лучший в НХЛ — Виктор Хедман. «Даллас»? Я верю в то, что авантюрный хоккей Линди Раффа, смешанный со стилем Кена Хичкока, принесет свои плоды — и у «Старз» в составе есть супертрио Бенн — Сегин — Радулов. Что важно, теперь есть и хороший вратарь — Бен Бишоп, который доходил с «Тампой» до финала Кубка Стэнли. «Анахайм» — по глубине состава однозначно в тройке в НХЛ, мощнейшая центральная линия.
Зислис: Выиграет команда с «Запада». Мне нравится «Анахайм» — я думал, что они выйдут в финал в прошлом
КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ И ЛУЧШИМ СНАЙПЕРОМ НХЛ?
Еронко: Бомбардиром — Коннор Макдэвид, если не сломается. А что касается лучшего снайпера, мне
Зислис: По бомбардиру вопросов нет — это Макдэвид. Он в таком порядке, что я не представляю, что он должен сделать, чтобы проиграть. Я общался с хоккеистами, которые играли вместе с ним — Наилем Якуповым и Антоном Слепышевым. По отношению ко всему, по тому, как Коннор ведет себя в коллективе, это адекватный парень, правильный канадец — звездняка у него не будет, он не загуляет.
У меня две кандидатуры лучшего снайпера: оба родились на территории бывшей Российской империи — это Владимир Тарасенко и Патрик Лайне. Поставлю на Тарасенко — он должен наконец выиграть «Ришара».
КТО СТАНЕТ ЛУЧШИМ РОССИЙСКИМ БОМБАРДИРОМ НХЛ?
Еронко: Кучеров, конечно. Насчет Евгения Малкина не уверен, и дело даже не в травмах. Кучеров был лучшим в прошлом сезоне и по среднему количеству очков за игру — сейчас он может набрать «под сотку». Малкин любит поиграть спустя рукава два периода из трех.
Зислис: Еще бы
СКОЛЬКО ШАЙБ ЗАБРОСИТ АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН?
Еронко: Не меньше 40, даже не сомневаюсь. Если Овечкин сыграет, как в прошлом сезоне с ноября по декабрь, то он и 50 забьет легко. Характерная фишка: если Александр выходил вместе с Кузнецовым в последние два сезона, то результативность в пересчете на 60 минут была выше, чем с Никласом Бэкстремом — разница больше, чем в шайбу. Но со шведом они и пропускают в два раза меньше. Кубок Стэнли? Теему Селянне пришел в лигу в 1992 году, выиграл Кубок в 2007-м. У Овечкина все впереди.
Зислис: После прошлого сезона, когда его очень много критиковали — он играл не так, как от него ждали — наверняка Овечкин понимает, что ему надо многое менять в своей игре. И по его поведению в межсезонье это заметно. Александр объективно не так молод, и вряд ли мы увидим Овечкина формата середины и конца нулевых. Да и не так важно, как он сыграет в регулярном чемпионате — главное, что будет в
КТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМ РОССИЙСКИМ ОТКРЫТИЕМ В ЭТОМ СЕЗОНЕ?
Еронко: Я бы поставил на игроков «Колорадо» — Никиту Задорова и Наиля Якупова. Якупова отрядили в тройку с Мэттом Дюшеном и бывшим «студентом» Алексом Керфутом, в ней Наиль способен подняться хотя бы на тот уровень, на котором он играл в первом сезоне. Сейчас видно, что Якупов получает удовольствие от игры.
Зислис: Есть один хоккеист, который уже созрел, дорос и адаптировался к НХЛ — это Павел Бучневич из «Рейнджерс». Он будет выходить в первой спецбригаде большинства, мне нравится тренер — Ален Виньо — и как играет команда из
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