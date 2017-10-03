Уехать нельзя остаться. Где начнут сезон игроки, уехавшие из КХЛ в НХЛ
Дадонов — в лучшем звене в лиге, Береглазов может вернуться, а Воробьёву ещё рано в основу «лётчиков».
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Сезон-2017/18 в Национальной хоккейной лиге будет отмечен очередным хоккейным десантом из КХЛ, который решил отправиться за океан, чтобы попытать счастья.
Вадим Шипачёв («Вегас»)
У бывшей звезды питерского СКА дела обстоят неплохо. Шипачёв стал вторым хоккеистом «Вегаса» в недолгой истории этой команды, и с огромной долей вероятности начнёт сезон в роли первого центрфорварда. В партнёрах у россиянина наигрывались Райлли Смит и молодой Джонатан Маршессо, так что звено Шипачёва должно показать достаточно активный атакующий хоккей. Главные недостатки Вадима активно обсуждаются болельщиками — они связаны с недостаточной степенью приспособленности к североамериканскому хоккею. Первый из них — это слабая игра на вбрасываниях (в последнем контрольном матче с «Колорадо» он проиграл 4 вбрасывания из 4), и привычка делать передачи, когда необходим бросок.
«У Шипачёва было несколько неосторожных передач в средней зоне, которые легко перехватывались. Никто не будет спорить с его талантом плеймейкера, но есть некоторые вещи, которые работают в КХЛ, но неуместны в НХЛ», — отметил обозреватель HockeyBuzz Шен Пэн. «Я не хочу сказать, что он был лучшим хоккеистом на льду. Но я считаю, что он в порядке», — задумчиво охарактеризовал игру Вадима главный тренер «Голден Найтс» Джерард Галлант.
Алексей Береглазов («Рейнджерс»)
У 23-летнего бывшего защитника «Магнитки» дела обстоят далеко не так радужно. Места в двух первых парах обороны у «синерубашечников» уже были заняты — их застолбили Макдона, Шаттенкирк, Шей и Брендан Смит. Россиянину оставалось бороться за два места в третьей паре и нахождение в ближайшем запасе, но конкурентов оказалось слишком много: кроме Алексея туда мечтали попасть 7 человек, среди которых значились опытные Марк Стаал и Ник Холден, а также восходящая звезда студенческого хоккея Нил Пионк.
Береглазов провёл один контрольный матч с «Айлендерс», после которого руководство команды высказалось о нём неоднозначно. «Об Алексее были очень хорошие скаутские отчёты. В нём были уверены, он был настоящим солидным защитником. С моей точки зрения, он неплохо провёл предсезонный турнир для новичков в
23 сентября Береглазов был отправлен в
Андрей Миронов («Колорадо»)
Бывший защитник московского «Динамо» смог закрепиться в составе «лавин», хотя и не стал
«Миронов может составить вторую пару обороны вместе с Тайсоном Бэрри. Конечно, это немного режет слух, но Бэрри подвергается критике за игру в своей зоне, и иногда она бывает вполне оправдана. Миронов должен позволить Бэрри быть связующим звеном между обороной и атакой. Если Андрей будет прогрессировать, будет лучше смотреться в отборе и силовой игре, то прилично поможет команде. Миронов быстрее, чем ожидалось, адаптировался к маленькой площадке, он способен попасть во вторую пару», — отмечал автор блога Mile High Sticking Росс Клеппе.
Якуб Ержабек («Монреаль»)
Бывший защитник «Витязя» был подписан «канадцами» ещё в апреле, и это была первая сделка «Монреаля» в нынешнее межсезонье. Увы, 26-летний чех не смог воспользоваться тем, что оборона «Канадиенс» наполовину обновилась после ухода Маркова, Емелина, Больё и Сергачёва, и сезон Ержабек начнёт в
Виктор Антипин («Баффало»)
У ещё одного
«Конечно, Виктору непросто. Требуется время для того, чтобы освоиться, понять язык и нашу игровую систему. Матч против “Питтсбурга” был лучшим для него, он хорошо защищался, грамотно выбирал позицию, удачно действовал клюшкой», — отметил главный тренер «Баффало» Фил Хаусли. Антипина наигрывали в связке с молодым талантом Расмусом Ристолайненом, и по ходу регулярного чемпионата Виктору будет вполне по силам стать одним из ведущих защитников своей команды.
Михаил Воробьёв («Филадельфия»)
20-летний
Ярослав Дыбленко («Нью-Джерси»)
Габаритный защитник «Спартака» не сумел закрепиться в «Дэвилз» по итогам тренировочного лагеря. Тем не менее, его появление в основе «Нью-Джерси» по ходу сезона нельзя исключать, поскольку в линии обороны нет признанных звёзд, а у Дыбленко очень неплохие данные для прогресса в силовой игре. За три контрольных встречи он сделал 8 силовых приёмов и сблокировал 5 бросков.
Клим Костин («Сент-Луис»)
Евгений Дадонов («Флорида»)
Дадонов уже имеет опыт игры за «Пантерз», и нынче от Евгения ждут солидной игры. Бывший форвард СКА наигрывался в первом звене вместе с такими талантами, как Джонатан Юбердо и Александр Барков, и эта тройка обещает быть весьма перспективной с точки зрения общей результативности. «Наша тройка очень хорошо себя чувствует, мы начали понимать друг друга. Ощущения те же, что и во время игры с Ягром. Конечно, это лишь контрольный матч, но впечатления отличные», — сказал Юбердо. «Когда они станут ещё лучше понимать друг друга, это будет страшное звено. Мы будем держать их вместе максимально долгое время. У них великолепная скорость, это одно из лучших сочетаний в лиге», — заявил главный тренер южан Боб Бугнер.
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