Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли

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Авторы сайта обратили внимание на то, что на Кубке Стэнли имя Малкина в списке чемпионов сезона-2015/16 выгравировано с ошибкой. На трофее имя россиянина начинается не с буквы «E» (Evgeni), а с буквы «F» (Fvgeni). Таким образом, вместо Евгений получилось Фвгений.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">It's Stanley Cup official. <a href="https://t.co/otLrjjKSgR">pic.twitter.com/otLrjjKSgR</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/915030226538819585?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Питтсбург» отреагировал на данную претензию на своей странице в Twitter. Клуб выложил фотографию Кубка с другого угла, где видно, что имя Малкина написано правильно — Евгений. «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна», — пояснили в «Питтсбурге».

Авторы Bardown также обратили внимание на список чемпионов сезона-2016/17, выгравированный на Кубке Стэнли. В этом случае в имени Малкина допущена аналогичная ошибка. «Нам все равно, с каких углов команда покажет кубок, но мы хотим понять, почему имя Евгения не может быть выгравировано должным образом? Может быть, это шутка или гравер не знает, что имя Малкина начинается с буквы “Е”?» — задаются вопросом редакторы портала.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Another interesting note: The players with three Cup wins also got three extra diamonds on the back side of their rings. <a href="https://t.co/OuRdnFRbju">pic.twitter.com/OuRdnFRbju</a></p>— Pittsburgh Penguins (@penguins) <a href="https://twitter.com/penguins/status/915037047311732736?ref_src=twsrc%5Etfw">3 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В списке чемпионов сезона-2008/09 имя Малкина выгравировано верно.