Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
ТАСС, 3 октября. Имя российского игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгения Малкина дважды выгравировано на Кубке Стэнли с ошибкой. Об этом сообщает портал Bardown.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Авторы сайта обратили внимание на то, что на Кубке Стэнли имя Малкина в списке чемпионов сезона-2015/16 выгравировано с ошибкой. На трофее имя россиянина начинается не с буквы «E» (Evgeni), а с буквы «F» (Fvgeni). Таким образом, вместо Евгений получилось Фвгений.
«Питтсбург» отреагировал на данную претензию на своей странице в Twitter. Клуб выложил фотографию Кубка с другого угла, где видно, что имя Малкина написано правильно — Евгений. «Гравировка проводится вручную, поэтому в некоторых местах резьба на трофее не так заметна», — пояснили в «Питтсбурге».
Авторы Bardown также обратили внимание на список чемпионов сезона-2016/17, выгравированный на Кубке Стэнли. В этом случае в имени Малкина допущена аналогичная ошибка. «Нам все равно, с каких углов команда покажет кубок, но мы хотим понять, почему имя Евгения не может быть выгравировано должным образом? Может быть, это шутка или гравер не знает, что имя Малкина начинается с буквы “Е”?» — задаются вопросом редакторы портала.
В списке чемпионов сезона-2008/09 имя Малкина выгравировано верно.
Кубок Стэнли — трофей, ежегодно вручаемый победителю
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter