Клуб НХЛ «Вегас» сделает значительное пожертвование пострадавшим при стрельбе на концерте

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

«Фонд клуба “Вегас Голден Найтс” сделает значительное пожертвование для оказания помощи пострадавшим. Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств, а также других необходимых действиях будет сообщено позднее», — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Лас-Вегаса.

Ранее клуб сообщил, что все игроки и персонал команды находятся в безопасности.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. «Вегас» дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан.