Клуб НХЛ «Вегас» сделает значительное пожертвование пострадавшим при стрельбе на концерте
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/.
Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» объявила, что от команды будет сделано значительное пожертвование в адрес пострадавших в инциденте на концерте, который произошел в Лас-Вегасе в ночь на понедельник.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от
«Фонд клуба “Вегас Голден Найтс” сделает значительное пожертвование для оказания помощи пострадавшим. Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств, а также других необходимых действиях будет сообщено позднее», — говорится в заявлении
Ранее клуб сообщил, что все игроки и персонал команды находятся в безопасности.
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