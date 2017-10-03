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3 октября 2017, 1:38 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Вегас» сделает значительное пожертвование пострадавшим при стрельбе на концерте

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» объявила, что от команды будет сделано значительное пожертвование в адрес пострадавших в инциденте на концерте, который произошел в Лас-Вегасе в ночь на понедельник.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, в результате чего погибли не менее 58 человек, 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

«Фонд клуба “Вегас Голден Найтс” сделает значительное пожертвование для оказания помощи пострадавшим. Об особенностях пожертвования, дополнительных сборах средств, а также других необходимых действиях будет сообщено позднее», — говорится в заявлении пресс-службы клуба из Лас-Вегаса.

Ранее клуб сообщил, что все игроки и персонал команды находятся в безопасности.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. «Вегас» дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан.

За «Вегас» выступает российский центральный нападающий Вадим Шипачев. Первую встречу в регулярном чемпионате НХЛ клуб из Лас-Вегаса проведет в ночь на 7 октября на выезде против «Далласа».
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