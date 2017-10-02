Почему Ягр выбрал «Калгари», а не «Нефтехимик»?

И все-таки жаль, что Ягр не доехал до Нижнекамска. Великий чех там был бы нужнее — и для самой команды, и для нашей лиги в целом. Винить его за это язык не поворачивается. Яромир «жениться» не обещал и в интервью «СЭ» честно заявил, что будет до последнего ждать вариантов из НХЛ.

Окончание тренировочных лагерей — лучшая пора для того, чтобы определиться с выбором. Становится понятно, в какой из команд есть проблемные позиции и на что точно можно рассчитывать. В нынешней ситуации удивил только выбор клуба. Слухи о «Калгари» ходили еще в разгар лета, но с тех пор фамилия ветерана применительно к клубу из Альберты почти не всплывала. Ягр в своей карьере в канадской команде ранее не выступал. К тому же у представителей Западной конференции более сложная логистика, а восстанавливаться после долгих перелетов, когда тебе уже исполнилось 45, гораздо сложнее. Однако чех на старости лет решил рискнуть за какой-то миллион долларов. Ну и бонусы за набранные очки, которые так или иначе будут.

Сумасшедших турнирных перспектив у «Флэймз» нет. Их нельзя отнести к реальным претендентам на Кубок Стэнли, хотя в плей-офф команда с таким составом должна попадать. Только при удачном стечении нескольких обстоятельств «Калгари» способен продвинуться в плей-офф далеко. Прежде всего, за счет одной из лучших оборонительных линий в НХЛ, где собраны такие защитники как Джиордано, Хэмилтон, Броди, Хэмоник, Стоун. Приглашение в межсезонье опытнейшего вратаря Майка Смита кажется хорошим ходом.

В нападении ситуации похуже. Есть два отличные связки центрального и крайнего — Монахан-Годро и Баклунд-Фролик, перспективная молодежь и несколько сомнительных персонажей, попадающих в основной состав чуть ли не от безысходности. Самое главное, что в «Калгари» остается проблема с правым нападающим в первом звене. За последние годы там было перепробовано масса различных игроков. Новый претендент — Майкл Ферланд. Задача этих игроков была проста, как рублевая монета. Надо бегать, бороться и лезть на чужой пятачок, чтобы освобождать пространство для более техничных и умных игроков в лице Монахана и Годро. Как бы не казался соблазнительным вариант с первым звеном, там Ягр будет появляться только в большинстве. Ему самому нужен человек, способный отработать за него в обороне. Во второй тройке Ткачук-Баклунд-Фролик все настолько хорошо, что ее ломать смысла нет. Тогда как в третьем звене в центре планируется использовать молодого таланта Беннетта, четвертого номера драфта-2014. Он застопорился в развитии, а рядом с Ягром вполне может раскрыться.

На руку чеху должен сыграть и стиль, который не без проблем прививал своей команде в прошлом сезоне главный тренер Глен Галутцан. Ближе к середине сезона ему удалось добиться определенных успехов. Основный момент заключается в контроле шайбы и умении эффективно работать в позиционном нападении. Для Ягра, никогда не отличавшегося высокой мобильностью, это совсем неплохо. Так что если у него все будет в порядке со здоровьем, то свои 35−40 очков он набрать должен.