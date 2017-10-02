Почему Ягр выбрал «Калгари», а не «Нефтехимик»?
Чешский ветеран продолжит свою карьеру в НХЛ.
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Окончание тренировочных лагерей — лучшая пора для того, чтобы определиться с выбором. Становится понятно, в какой из команд есть проблемные позиции и на что точно можно рассчитывать. В нынешней ситуации удивил только выбор клуба. Слухи о «Калгари» ходили еще в разгар лета, но с тех пор фамилия ветерана применительно к клубу из Альберты почти не всплывала. Ягр в своей карьере в канадской команде ранее не выступал. К тому же у представителей Западной конференции более сложная логистика, а восстанавливаться после долгих перелетов, когда тебе уже исполнилось 45, гораздо сложнее. Однако чех на старости лет решил рискнуть за
Сумасшедших турнирных перспектив у «Флэймз» нет. Их нельзя отнести к реальным претендентам на Кубок Стэнли, хотя в
В нападении ситуации похуже. Есть два отличные связки центрального и крайнего —
На руку чеху должен сыграть и стиль, который не без проблем прививал своей команде в прошлом сезоне главный тренер Глен Галутцан. Ближе к середине сезона ему удалось добиться определенных успехов. Основный момент заключается в контроле шайбы и умении эффективно работать в позиционном нападении. Для Ягра, никогда не отличавшегося высокой мобильностью, это совсем неплохо. Так что если у него все будет в порядке со здоровьем, то свои 35−40 очков он набрать должен.
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