«Котик помог Яромиру Ягру». Великий чех впервые в жизни нашел работу в Канаде

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Где только не играл Яромир Ягр за свою карьеру! Он выступал в НХЛ за «Флориду», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Нью-Джерси», «Бостон», «Даллас», «Филадельфию», «Вашингтон». Знаете, что объединяет эти клубы? Все они из США. А вот в Канаде великий чех еще не играл. Когда же дебютировать, если не в 45 лет?

Заокеанские СМИ сообщают, что «Сент-Луис» на выходных предлагал контракт Ягру, но игрок нацелился на другой вариант. На самом деле это красивые слова агента. Потому что «Блюз» выбирали между Ягром, Данисом Зариповым, Джеромом Игинлой (им нужно было усилить атаку, которая внезапно переломалась перед стартом чемпионата). Цена каждого игрока составляла на рынке как раз один миллион долларов плюс бонусы.

Но «Сент-Луис» остановил выбор на форварде Скотти Апшелле, который уже играл в этом клубе. С 33-летним нападающим продлили контракт, и судьба Ягра в «Блюз» была решена.

А вот в «Калгари» его взяли. Может, котик помог? Яромир накануне опубликовал смешное фото в твиттере, и это разлетелось по соцсетям.

Скорее всего, Ягр будет играть в одном звене со своим земляком Михалом Фроликом, который родился в Кладно. Хотя для этого надо будет перевести Фролика с правого на левый фланг. Понятно, что Яромира станут часто выпускать и в большинстве, где его партнерами станут Джонни Гудро и Шон Монахан.

Какие бонусы могут быть у Ягра? Игрок категории «35+» может прописать самые разнообразные нюансы. Как раз за это и шел торг, а не за голый оклад в один миллион долларов.

Сейчас Яромир находится в Кладно, где упорно тренируется. Говорят, у него хорошая физическая форма. Первый матч «Калгари» проведет в среду в гостях против «Эдмонтона». Вряд ли Ягр выйдет на эту игру. Скорее всего, в деле его увидим в субботу в домашнем матче против «Виннипега».

И еще пара нюансов. Подписание Яромира увеличивает шансы Зарипова найти себе новый клуб в НХЛ. Потому что с рынка ушел самый интересный свободный агент. Теперь прямой конкурент Даниса — Игинла, которого видели в деле еще в прошлом сезоне. Впечатление неоднозначное, но это не кот в мешке.

Во-вторых, шансы Клима Костина на попадание в основу «Сент-Луиса» тоже чуть-чуть возросли, хотя и пришел Апшелл. Россиянина не отправили в АХЛ — он остался из-за травмы бедра, которую будет залечивать где-то неделю.

И еще одна новость — «Ванкувер» выставил Андрея Педана на драфт отказов. Где теперь окажется габаритный российский защитник — это интрига.