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2 октября 2017, 18:40 | Хоккей: НХЛ | Спорт-Экспресс

Ягр договорился с «Калгари», но соглашение еще не подписано

Инсайдер Боб Маккензи сообщил, что нападающий Яромир Ягр и «Калгари» договорились об условиях контракта, но соглашение пока не подписано.

Инсайдер Боб Маккензи сообщил что нападающий <span class=error>Яромир</span> <span class=error>Ягр</span> и Калгари договорились об условиях контракта но соглашение пока не подписано. Увеличить
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По сведениям Пьра Лебрюна, зарплата хоккеиста составит 1 миллион долларов. Еще 1 миллион он сможет заработать в виде бонусов.

Напомним, что 45-летний хоккеист не собирается завершать карьеру и хочет продолжить играть в НХЛ. Ранее сообщалось, что чех определится со своим будущим 5 октября. Также к ветерану есть интерес со стороны команд КХЛ.

В прошлом сезоне Ягр выступал за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков. Последние два сезона провел во «Пантерз» и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ. На его счету 1914 (765+1149) очков — больше только у Уэйна Гретцки (2857).

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СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ «Калгари»

СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ «Калгари»

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чешский форвард Яромир Ягр, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, ведет переговоры с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщил журналист TSN Пьер Лебрюн в своем Twitter.
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