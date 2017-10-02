Никита Сошников: Я правильно сделал, что не полетел летом в Россию

Никита Сошников неплохо смотрелся в предсезонных матчах, особенно если учесть, что он был травмирован. Форвард «Торонто» провел три встречи, забил гол, также его отправляли пробивать буллиты.

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок сказал, что в лагере в этом году была очень высокая конкуренция, и есть из кого выбирать. Но известно, что Бэбкок с симпатией относится к Сошникову, ему нравится стиль игры этого форварда. Так что будем верить, что Никита еще поиграет в этом сезоне в НХЛ. А вот что рассказал сам форвард после матча против «Детройта» (2:3 бул.) в беседе с корреспондентом «Советского спорта» в Торонто.

— Никита, вы начнете сезон в НХЛ? Что с вами будет дальше?

— Я еще перед матчем знал весь расклад. Не буду сейчас ничего говорить. Подожду официальное объявление клуба. Уверен на 95 процентов в том, что будет. Посмотрим.

А так я доволен тренировочным лагерем, потому что был травмирован шесть месяцев. Для меня было важно вернуться в игру.

— Вы получили тяжелое сотрясение мозга. Как у вас проходило восстановление?

— Первые два месяца, грубо говоря, я не понимал, что происходит. Еще не отошел от сезона. И немного ухудшил свое состояние, потому что плей-офф был на носу. А я думал, что успею поправиться, туда-сюда. Начал тренироваться, форсировать форму, но это на пользу не пошло.

Через два месяца стало еще тяжелее. И я понял, что дело серьезное. Отдохнул, начал восстановление. На это ушло четыре месяца.

— Если бы вы, как в школе, писали сочинение «Как я провел лето», то…

— Лечение. Только лечение. Даже домой в Россию не поехал. Мне сказали, что если я поеду, то нужно будет в скором времени вернуться в Торонто. А еще это перелеты, давление, перепады высоты. Это просто не нужно с точки зрения физиологии. Или ехать в Россию до сентября, но что тогда делать с сезоном? Входить нездоровым, создавая себе проблему?

Сейчас понимаю, что сделал правильно. Нужно было исполнять то, что прописали врачи. И теперь я вернулся в обойму «Торонто».

— В прошлом году в лагере была ниже конкуренция?

— Если просто зайти на сайт и посмотреть, то у нас 12 форвардов на односторонних контрактах. Мне не хватило трех матчей до того, чтобы было 70 в карьере. Тогда, если меня отправляют в АХЛ, то надо выставлять сначала на драфт отказов.

Знаю, что сейчас нахожусь не в очень выгодной позиции. И конкуренция — это хорошо. Но когда ты после шестимесячного лечения выходишь, чтобы биться за место под солнцем, то в первую очередь думаешь о своем здоровье. А потом уже об остальном.

Для меня сейчас будет неплохо сделать шаг назад. Подумать о своей игре, перезагрузиться. Считаю, что я набрал хорошую форму. Так что с оптимизмом смотрю в будущее.

— А велика ли разница в раздевалке, когда проходит предсезонный матч или официальный?

— Конечно, разница большая. В предсезонке все голодные, приходят после лета. Несколько месяцев готовили себя к сезону. Сражаются за место в составе. А в официальном матче накладывается то, что цена ошибки очень велика. Сезон — это рутина, к которой ты привык. Многое делаешь на автомате. Но всегда знаешь, что на тебе большая ответственность.