Панарин наведается к Кейну и ещё 17 главных дат сезона НХЛ-2017/18

На этой неделе стартует очередной регулярный чемпионат НХЛ. Мы собрали для вас в одном материале все ключевые события, чтобы болельщики не пропустили главное. Даты указаны исходя из московского времени.

2017 год

«Детройт» на новой арене

«Литтл Сизарс-Арена» — именно здесь отныне будет принимать соперников «Детройт Ред Уингз». Первая встреча с «Миннесотой» запланирована уже на 6 октября. Увы, но легендарная «Джо Луис Арена» и все победы, одержанные «краснокрылыми» на ней, остались в прошлом.

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Панарин снова сыграет с Кейном

8 октября в «Чикаго» команда Джоэля Кенневилля примет «Коламбус». Патрик Кейн и Артемий Панарин снова выйдут на один лёд, но уже в разных игровых свитерах. Панарин наверняка проведёт матч с особой мотивацией и захочет доказать, что в «Блэкхоукс» совершили серьёзную ошибку, обменяв россиянина на Брэндона Саада.

Первый домашний матч «Вегаса»

11 октября недавно созданная команда «Вегас Голден Найтс» проведёт первый домашний матч регулярного чемпионата на «Ти-Мобайл Арене» в штате Невада. Команда Джерарда Галланта пример «Аризону». Хочется увидеть в составе «рыцарей» российского нападающего Вадима Шипачёва.

Овечкин, Малкин и Кросби лицом к лицу

Уже 12 октября «Вашингтон» примет на родном льду «Питтсбург». Команду, которую «столичные» никак не могут обыграть в плей-офф. Матчи команды Овечкина с командой Малкина и Кросби всегда стоят особняком. Так что готовьтесь заводить будильники. Стартовое вбрасывание в 2:30 мск.

Кросби vs. Макдэвид. Кто кого?

Конечно, кулачного поединка между двумя гениальными канадцами ожидать на стоит, а вот за их дуэлью в плане голов и передач стоит понаблюдать. 25 октября «Питтсбург» сыграет дома с «Эдмонтоном». Встреча должна стать украшением всего игрового дня.

Глобальная серия

11 и 12 ноября «Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» проведут две встречи между собой на арене «Эрикссон-Глоб» в Стокгольме. Впервые с сезона-2011/12 клубы НХЛ проведут матчи регулярного чемпионата в Европе. Потрясающее событие для Швеции, которой можно только позавидовать.

Матчи на открытом воздухе

17 декабря нас ожидает горячее канадское дерби. «Оттава Сенаторз» примет «Монреаль Канадиенс» на стадионе «Ти-ди Плэйс Стэдиум». Встреча станет частью мероприятий лиги, посвященных не только столетию НХЛ, но и 150-летию создания Канадской конфедерации и 125-летию Кубка Стэнли.

Шипачёв и Дадонов. Но уже не в СКА, а друг против друга

12 декабря «Вегас» на домашней площадке примет «Флориду». Эта игра вызовет особый интерес у российских болельщиков в связи с очным противостоянием Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова. Убойное некогда звено СКА нынче разбросано по разным командам НХЛ. Главное, чтобы оба форварда проходили в состав и не было проблем со здоровьем.

2018 год



Матчи на открытом воздухе

1 января на «Сити-филд» в Нью-Йорке запланирован матч «Зимней классики» между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Ждём очной дуэли Виктора Антипина и Павла Бучневича.

4 марта в матче «Стадионной серии» «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Торонто Мейпл Лифс» на стадионе Военно-морской академии в Аннаполисе. И здесь на главные роли обещает выйти капитан «столичных».

Матч всех звёзд НХЛ

2 7—28 января на «Амали-арене» в Тампе пройдёт главное хоккейное шоу планеты. Оно будет состоять из конкурсов мастерства и самой игры. Надеемся, что в празднике хоккея поучаствуют немало россиян. Формат Матча звёзд останется прежним — «три на три». Как и в предыдущие два года, встреча будет состоять из трёх игр продолжительностью 20 минут каждая, в которых примут участие четыре команды — из Тихоокеанского, Центрального, Атлантического и Столичного дивизионов. Тампа примет Матч звёзд во второй раз. Впервые мероприятие прошло в этом городе в 1999 году.

Дедлайн

26 февраля в 23:00 мск трансферное окно в НХЛ закроется. Важное и одно из наиболее интересных событий в жизни не только лиги, но и болельщиков. Обмены и сделки между командами всегда вызывают большой общественный резонанс.

Визит Радулова в Монреаль

14 марта в рамках регулярного чемпионата встретятся «Даллас» и «Монреаль». Эта схватка станет особенной для форварда «Старз» Александра Радулова, которого успели полюбить в провинции Квебек. Для канадской публики Радулов стал своим. Примут ли его на знакомой арене надлежащим образом или Александр попадёт под оглушительный свист?

1000-й матч Овечкина в НХЛ

Сейчас у Александра Овечкина 921 игра в регулярных чемпионатах НХЛ. В случае, если он не пропустит ни одного матча очередной «регулярке», то встреча с «Питтсбургом», запланированная на 2 апреля 2018 года, станет 1000-й в карьере Великого. Ждём!

Конец регулярного чемпионата

8 апреля закончится «регулярка». Последними в ней сыграют «Сан-Хосе» — «Миннесота» и «Лос-Анджелес» — «Даллас». Посмотрим, сколько очков к этому моменту будет у форварда «Старз» Александра Радулова.

Старт плей-офф Кубка Стэнли

12 апреля стартует плей-офф Кубка Стэнли. Время длинных бород и игры на уколах. О травмах все забывают. На лёд выходят даже в полуобморочном состоянии.

Торжественная церемония драфта

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе, где его примет на своей арене в American Airlines Center местный «Даллас Старз». Первый раунд состоится 22 июня, а раунды со второго по седьмой — 23 июня. «Первый драфт второго столетия НХЛ будет первым, в котором смогут принять участие игроки, родившиеся в 2000 году. Грядущие звёзды НХЛ будут в центре внимания в American Airlines Center в Далласе, где вместе соберётся вся семья НХЛ», — прокомментировал это решение комиссионер НХЛ Гари Беттмэн.