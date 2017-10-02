Наши в Америке: Овечкин пока не забивает. Что будет в сезоне?
Три заключительные выставочные игры НХЛ — в обзоре матчей Северной Америки от Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЕНТ-ЛУИС» — «ВАШИНГТОН» — 3:4
Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 15 минут
Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 16 минут
Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+0, «+1» за 26 минут
Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «-3» за 12 минут.
В последнем выставочном матче сезон все валилось из рук Ивана Барбашева, при котором команда пропускала сразу, как он появлялся на льду. Но, к сожалению, мы не можем оценить, насколько виноват наш форвард.
Овечкин отметился только одним броском по воротам, но самое удивительное, что провел в большинстве всего две минуты, а пара человек играла больше него. Снова была российская тройка плюс Якуб Врана, но часто все вообще менялось, так как Якуб сыграл меньше на пять минут.
Дмитрий Орлов выходил в первом потоке большинства и провел пять минут в меньшинстве. Пусть теперь Барри Троц думает, что делать с этими цифрами.
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «АЙЛЕНДЕРС» — 2:5
Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 22 минуты.
На фоне других защитников Иван смотрелся одним из самых спокойных, но вряд ли его это порадовало. Проворов же хочет и в
«ВЕГАС» — «САН-ХОСЕ» — 3:5
Вадим ШИПАЧЕВ, «Вегас» — 0+0, «-1» за 19 минут.
Давайте просто допустим, что Вадим адаптируется к новой лиге, а как начнется чемпионат, то заиграет
Наверное, нужно время. Зато он стал помогать обороне — два блокированных броска. Чуть подрос процент выигранных вбрасываний — 44. Но все равно пока особо хвастаться нечем.
НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ
ЛИГА ОНТАРИО
Павел Гоголев — первая звезда матча, в котором его «Петерборо» обыграл «Ниагару» — 8:4. На счету нашего форварда 2+2 с показателем полезности «плюс 4». Это первые очки Гоголева в сезоне, хотя он провел уже четыре игры. Интересно, что даже после этой встречи у него отрицательный показатель полезности — «минус 2».
ЛИГА КВЕБЕКА
Денис Михнин из «Римуски» выступает уже второй сезон в Канаде, в прошлом забросил 20 шайб и сделал 19 передач, но только прошедшей ночью набрал первые очки в этом чемпионате. На его счету гол и передача в матче против «Шавинигана», а его команда победила — 6:2.
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