Наши в Америке: Овечкин пока не забивает. Что будет в сезоне?

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«СЕНТ-ЛУИС» — «ВАШИНГТОН» — 3:4

Александр ОВЕЧКИН, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 15 минут

Евгений КУЗНЕЦОВ, «Вашингтон» — 0+1, «0» за 16 минут

Дмитрий ОРЛОВ, «Вашингтон» — 0+0, «+1» за 26 минут

Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «-3» за 12 минут.

В последнем выставочном матче сезон все валилось из рук Ивана Барбашева, при котором команда пропускала сразу, как он появлялся на льду. Но, к сожалению, мы не можем оценить, насколько виноват наш форвард.

Овечкин отметился только одним броском по воротам, но самое удивительное, что провел в большинстве всего две минуты, а пара человек играла больше него. Снова была российская тройка плюс Якуб Врана, но часто все вообще менялось, так как Якуб сыграл меньше на пять минут.

Дмитрий Орлов выходил в первом потоке большинства и провел пять минут в меньшинстве. Пусть теперь Барри Троц думает, что делать с этими цифрами.

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «АЙЛЕНДЕРС» — 2:5

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 22 минуты.

На фоне других защитников Иван смотрелся одним из самых спокойных, но вряд ли его это порадовало. Проворов же хочет и в плей-офф поиграть, и выигрывать чаще. Но «Флайерз» выглядит ровно так, как в прошлом сезоне. Все бегают и стараются, а счет ужасный.

«ВЕГАС» — «САН-ХОСЕ» — 3:5

Вадим ШИПАЧЕВ, «Вегас» — 0+0, «-1» за 19 минут.

Давайте просто допустим, что Вадим адаптируется к новой лиге, а как начнется чемпионат, то заиграет по-другому. Но у него один бросок при таком количестве времени, а также при шести минутах большинства.

Наверное, нужно время. Зато он стал помогать обороне — два блокированных броска. Чуть подрос процент выигранных вбрасываний — 44. Но все равно пока особо хвастаться нечем.

НАШИ В ЮНИОРСКИХ ЛИГАХ

ЛИГА ОНТАРИО

Павел Гоголев — первая звезда матча, в котором его «Петерборо» обыграл «Ниагару» — 8:4. На счету нашего форварда 2+2 с показателем полезности «плюс 4». Это первые очки Гоголева в сезоне, хотя он провел уже четыре игры. Интересно, что даже после этой встречи у него отрицательный показатель полезности — «минус 2».

ЛИГА КВЕБЕКА

Денис Михнин из «Римуски» выступает уже второй сезон в Канаде, в прошлом забросил 20 шайб и сделал 19 передач, но только прошедшей ночью набрал первые очки в этом чемпионате. На его счету гол и передача в матче против «Шавинигана», а его команда победила — 6:2.