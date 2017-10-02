Дадонов заменит Ягра. Что говорят в Америке о россиянах перед сезоном НХЛ
Орлов должен стать лидером обороны «Вашингтона», а Панарин, Дадонов и Шипачёв войти в первые звенья своих команд.
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Зарипова ждут в «Питтсбурге»?
«Агент Даррен Ферри представляет интересы Андреаса Атанасиу, так что допускаю вариант, что молодой нападающий может оказаться и в “Питтсбурге”. На
Жуткая травма Сошникова
«Он много думал о своём здоровье, жизни и будущем. У него было много времени, чтобы разложить всё по полочкам. Всё лето Никита Сошников восстанавливался после сотрясения мозга.
Если 23-летний нападающий «Торонто» начинал тренироваться, то, как только его сердцебиение учащалось, он чувствовал себя «будто в тумане». Последний раз Сошников сыграл в официальном матче за «Мэйпл Ливз» 20 марта. В той игре он дважды попал под силовые приёмы капитана «Бостона» Здено Хары, а ещё дважды Никита ударился головой о заградительное стекло. Сошников говорил, что его мучили головокружения, сонливость, тошнота и резкие перемены настроения. Это тянулось около шести месяцев. Его состояние было настолько плохим, что ему не разрешили поехать домой в Россию навестить семью. Никита остался в Торонто под наблюдением врачей. Он уже полтора года не был в родном Нижнем Тагиле.
Пока непонятно, какое влияние окажет это сотрясение на его карьеру в будущем. Но пробиться в основу «Мэйпл Ливз» сейчас будет сложно, — рассказал историю Никиты Сошникова журналист Sportsnet Крис Джонстон.
Будущее Сергачёва в «Тампе» туманно
«Несмотря на то, что показал в тренировочном лагере защитник Михаил Сергачёв, что он готов к НХЛ, “Молнии” не спешат с решением. Если Сергачёв проведёт десять матчей в НХЛ, его контракт вступит в силу, в противном случае его отправят играть в юниорскую лигу Онтарио. А если он сыграет больше 40 матчей в сезоне, то “Тампа” не получит
Овечкин докажет, что не разучился забивать, а Кузнецов станет лучшим
«Интересно понаблюдать, какая роль будет у Дмитрия Орлова в этом сезоне. Большую часть прошлого года россиянин отыграл в паре с Мэттом Нисканеным, который выступал старшим товарищем россиянина. В прошлом сезоне Орлов занимал лишь пятое место среди игроков обороны по количеству минут, проведённых на льду. Двое игроков, опережавших его, ушли, и мы все определённо ждём прогресса от россиянина в этом году.
Орлов меньше рисковать по сравнению с первым сезоном. У «Вашингтона» мощная атака, так что Дмитрий может позволить себе так действовать. Но в этом сезоне на него будет возложено больше ответственности и будет любопытно посмотреть, как он с ней справится. Если Орлов сможет увеличить своё игровое время с 19:32 (данные прошлого сезона), то это пойдёт на пользу команде.
Наилучший сценарий для «Кэпиталз»: Александр Овечкин докажет, что не разучился забивать, Никлас Бекстрём будет выглядеть как никогда опасно, а Евгений Кузнецов станет лучшим игроком команды, — пишет издание The Hockey News.
У Радулова хорошие перспективы в «Далласе»
«Вполне вероятно, что Александр Радулов, здоровый Джейми Бенн и Тайлер Сегин будут очень хороши в новом сезоне. Я недавно размышлял, когда в последний раз “Даллас” был так силён. Наверное, в 1999 году. Тренерский штаб проделал большую работу, но впереди её ещё очень много. Я думаю, Бенн — Сегин — Радулов — это очень опасно. Они одни из лучших в НХЛ за последние годы. Бенн говорил, что у него с Тайлером есть химия потому, что Сегин — это правый центр, который может легко перейти на левое крыло. Я думаю, что Радулову будет комфортно с ними играть. Александр тоже
Дадонов может заменить Ягра
«На прошлой неделе «Пантеры» впервые показали первую тройку команды — Александра Баркова, окружённого Джонатаном Юбердо и Евгением Дадоновым. По крайне мере, предполагаемое первое звено. В этом сезоне Юбердо, Барков и Дадонов входят в топ-3 форвардов «Флориды». Евгений призван заменить ушедшего Яромира Ягра.
«Как вы можете видеть, между Юбердо и Барковым есть химия, думаю, Дадонов собирается потратить некоторое время, чтобы приспособиться к игре с новыми партнёрами. Когда они вместе, то постоянно владеют шайбой, их будет сложно защищать. Зато будет весело смотреть на их игру», — сказал главный тренер «Пантерз» Боб Бонер.
Партнёры Шипачёва
«С самого открытия тренировочного лагеря Джонатан Маршессо, Вадим Шипачёв и Райли Смитом начали играть вместе. Сейчас можно с уверенностью говорить, что “Золотые рыцари” сделают ставку в сезоне именно на это звено. Главный тренер “Вегаса” Жерар Галлант долгое время уклончиво отвечал на вопрос, действительно ли эти ребята будут выходить в первом звене. Возможно, причина заключалась в том, что эти трое не так много показывали на льду, когда играли вместе. Но в недавнем матче с “Колорадо” они сыграли в свою силу», — пишет обозреватель SinBin.Vegas Кен Бёльк.
Панарин взбодрил «Коламбус», Бобровский может столкнуться с трудностями
«Переход Артемия Панарина в одночасье сделал межсезонье для «Блю Джекетс» захватывающим. Если и возникали вопросы, как Торторелла и Ко собирались привнести новую жизнь в «Коламбус», то агрессивная сделка с «Чикаго» дала на них ответы. Если мы предположим, что Панарин сможет играть за «Блю Джекетс» так, как он делал это в «Чикаго», то уже сейчас можно называть «Коламбус» кандидатом на возвращение в
Что касается Бобровского, то он может столкнуться с трудностями, провести второй сезон на высочайшем уровне будет непросто, но с ним ещё есть отличные защитники. Простой взгляд на оборону «Блю Джекетс» легко покажет, что эта линия практически не изменилась. И это очень хорошо, поскольку «Коламбус» очень здорово поработал над тем, чтобы Зак Веренски (номинант на «Колдер Трофи») стал тем, кем он в итоге стал, — пишет журналист CBS Sports Коди Бенджамин.
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