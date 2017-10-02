СМИ: Ягр ведет переговоры о контракте с клубом НХЛ «Калгари»

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Занимающий второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ чех до сих пор не нашел себе команду. В минувшем сезоне в составе «Флориды» в 82 матчах он набрал 46 очков (16 шайб + 30 передач). Ранее агент 45-летнего нападающего Ярослав Зидек сообщил ТАСС, что Ягр определится с местом продолжения карьеры до 5 октября.

«Калгари» и Ягр сегодня проводят переговоры. Не уверен, что они договорятся, но вероятность этого весьма высока, — написал Лебрюн.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Hearing that the Calgary Flames and Jaromir Jagr's camp are talking tonight. No certainty it happens but it's very possible.</p>— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) <a href="https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/914678982154555392?ref_src=twsrc%5Etfw">October 2, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В составе «Питтсбурга» Ягр стал обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992), признавался самым ценным игроком лиги в сезоне-1998/99, четыре года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (1998−2001). В декабре прошлого года чех вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обогнав по набранным очкам Марка Мессье. В феврале Ягр набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах.