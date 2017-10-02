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2 октября 2017, 10:09 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в последнем предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. «Вегас» проиграл «Сан-Хосе» со счетом 3:5 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За «Вегас» шайбы забросили Эрик Хаула (9-я минута), Давид Перрон (31) и Колин Миллер (36). В составе «Сан-Хосе» отличились Маркус Соренсен (17), Крис Тирни (25), Барклай Гудроу (29), Ник Десимон (51) и Джоэл Уорд (59).

Российский форвард «Вегаса» Вадим Шипачев провел на льду 19 минут 14 секунд, за которые нанес один бросок и заблокировал два. Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом» весной. До этого нападающий выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).

Матч «Вегас» — «Сент-Луис» завершил серию предсезонных игр команд лиги.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 стартует в ночь на 5 октября встречей между «Торонто» и «Виннипегом». «Вегас» свой первый официальный матч в истории НХЛ проведет в ночь на 7 октября с «Далласом».

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