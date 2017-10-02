«Вегас» уступил «Сан-Хосе» в последнем предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. «Вегас» проиграл «Сан-Хосе» со счетом 3:5 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За «Вегас» шайбы забросили Эрик Хаула (9-я минута), Давид Перрон (31) и Колин Миллер (36). В составе «Сан-Хосе» отличились Маркус Соренсен (17), Крис Тирни (25), Барклай Гудроу (29), Ник Десимон (51) и Джоэл Уорд (59).
Российский форвард «Вегаса» Вадим Шипачев провел на льду 19 минут 14 секунд, за которые нанес один бросок и заблокировал два. Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом» весной. До этого нападающий выступал за петербургский СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17).
Матч «Вегас» — «Сент-Луис» завершил серию предсезонных игр команд лиги.
Регулярный чемпионат сезона-2017/18 стартует в ночь на 5 октября встречей между «Торонто» и «Виннипегом». «Вегас» свой первый официальный матч в истории НХЛ проведет в ночь на 7 октября с «Далласом».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter