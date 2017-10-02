«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ

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В составе хозяев шайбы забросили Уэйд Меган (12-я минута), Дмитрий Яшкин (26) и Брейден Шенн (34). За гостей отличились Том Уилсон (9), Девант Смит-Пелли (28), Джон Карлсон (44) и Бретт Конноли (56).

Российские форварды столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, ассистировав Карлсону. Их соотечественник и партнер по команде защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился, также как и форварды «Сент-Луиса» Клим Костин и Иван Барбашев.