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2 октября 2017, 1:16 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Вашингтон» победил «Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. «Вашингтон» в гостях выиграл у «Сент-Луиса» со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российские форварды столичного клуба Александр <span class=error>Овечкин</span> и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче. Увеличить
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В составе хозяев шайбы забросили Уэйд Меган (12-я минута), Дмитрий Яшкин (26) и Брейден Шенн (34). За гостей отличились Том Уилсон (9), Девант Смит-Пелли (28), Джон Карлсон (44) и Бретт Конноли (56).

Российские форварды столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали на свой счет по результативной передаче, ассистировав Карлсону. Их соотечественник и партнер по команде защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился, также как и форварды «Сент-Луиса» Клим Костин и Иван Барбашев.

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