«Вашингтон» к числу фаворитов предстоящего сезона относят скорее по инерции. Команда за лето сильнее не стала, потеряв несколько важных игроков. Ее лидеры Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем не молодеют. Конкуренты по Восточной конференции как минимум сохранили свои позиции, а «Оттава», «Торонто» и «Тампа» обязаны прибавить. Кажется, можно смириться с тем, что в своей нынешней конфигурации «Кэпиталз» и Кубок Стэнли вещи несовместимые.

За последние девять лет «Вашингтон» провалил только один сезон, четыре года назад не попав в плей-офф. Однако титул ближе за все это время к команде из столицы США так и не стал. Если брать регулярный чемпионат, то лучше «Столичных» за последние три года никого не было: дважды они становились первыми и еще раз вторыми. Однако кубковая весна дальше второго раунда для Овечкина и его партнеров в этом промежутке не затягивалась. Причин, по которым что-то изменится теперь, не видно. Главный тренер Барри Тротц, разочаровавший своими ходами именно в плей-офф, сохранил свой пост.

В НХЛ давно существует устойчивое выражение про «окно», то есть период времени, когда команда способна обоснованно замахнуться на Кубок Стэнли. Особенно часто оно стало использоваться с введением потолка зарплат и, как следствие, более серьезными переменами в составе. Удерживать всех важных игроков, требующих больших денег, на протяжении долгого времени, невероятно сложно. Можно, как «Чикаго», дать лидерам огромные зарплаты. Но дальше приходится заниматься эквилибристикой, чтобы вписаться в финансовые рамки: подтягивать молодежь, находящуюся на контрактах новичков, и давать вторые шансы некогда перспективным, но так и не раскрывшимся игрокам.

Обычно окно возможностей растягивается на четыре-пять лет. В клубах с классным менеджментом даже больше. Только вот места для маневра остается меньше, чтобы окружить костяк команды крепкой свитой. Можно сколько угодно сетовать на то, что Овечкин якобы не кубковый игрок. Даже если бы это утверждение было близко к действительности, надо помнить о том, что судьба титулов напрямую завязана на хоккеистах второго плана. Это нормально, ведь лидеры, как правило, связаны по рукам и ногам. В «Лос-Анджелесе» рядом с Копитаром и Даути были Браун, Ричардс, Войнов и Столл, в «Питтсбурге» Кросби и Малкину помогли Летанг, Гюнцель и Бонино, у «Чикаго» Кейну и Тэйвзу не давали пропасть в одиночестве Шарп, Биккел, Саад и Шоу. А вот у «Вашингтона» таких людей все эти годы не хватало.

Более того, один из них — нападающий Джастин Уильямс, трижды выигрывавший Кубок Стэнли в «Каролине» и «Лос-Анджелесе», летом из команды ушел. Как и незаметный, но очень полезный защитник Алзнер, регулярно выходивший против сильнейших форвардов соперника. Некогда критикуемый на чем свет стоит швед Юханссон — тоже большая потеря, если отталкиваться от его игры в последнем сезоне. Защитник Шаттенкирк брался в «аренду» под плей-офф, где совсем не блистал. Его коллега по амплуа Шмидт, ушедший на драфте расширения в «Вегас», тоже не отличался надежностью, хотя и прогрессировал. Однако это игроки основного состава с приличным опытом. Тогда как сейчас Тротц заявил о том, что во второй паре начнет сезон ветеран Орпик. Из него разве что песок не сыпется, и в минувшем плей-офф он был совсем плох. Но что делать, если молодежь пока не тянет?

В нападении место для маневра у «Кэпиталз» тоже немного. Слабая результативность в предсезонных матчах уже заставила главного тренера в обтекаемых фразах с глубоким подтекстом выражать беспокойство. Ему самому непросто, ведь у Овечкина так и не появилось идеальной химии ни с Бэкстремом, ни с Кузнецовым. Хотя его связка со своим соотечественником смотрится поинтереснее, в таком сочетании они и начнут сезон. В роли третьего пробовался перспективный чех Врана, который пока в своей состоятельности не убедил. Можно поставить вместо него Оши, но тогда совсем бледный вид будет иметь вторая тройка, где вся надежда остается на одного Бэкстрема.

Окно возможностей для «Вашингтона» этим летом захлопнулось, больно прищемив при этом недавнему фавориту нос. Остается только одна надежда. Она связана с российскими игроками — Кузнецовым и Орловым. В межсезонье оба подписали самые большие и длительные контракты в своей жизни, с ежегодной зарплатой в 7,8 и 5,1 миллиона долларов соответственно. Роль в команде, также как и спрос с них, должны колоссально вырасти. Если они не будут тащить на себе «Вашингтон», то кому еще брать на себя такую ответственность? Пришло их время оправдывать авансы и контракты. Иначе на нынешних «Кэпиталз» можно будет поставить крест.